“En el ELN nadie se manda solo”: Antonio García niega ser “palo en la rueda” de la paz

Antonio García increpó a quienes lo señalan de ser una piedra en el zapato para las conversaciones y hasta amenazó a los integrantes de las filas de esa guerrilla diciéndoles que están obligados a seguir el mandato del grupo armado porque, si no lo hacen, no pueden catalogarse como parte de los elenos.

Y aseveró que: “En el ELN nadie se manda solo, y quien no cumple este mandato colectivo no podrá ser mando en el ELN. Las políticas definidas en el ELN me obligan a mí tanto como a la Delegación”.