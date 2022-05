Confidenciales Ernesto Samper le pide a Claudia López no “desbaratar” a Bogotá con un metro elevado

El expresidente Ernesto Samper, quien ha evidenciado su apoyo al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, este viernes 20 de mayo envió un nuevo mensaje a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, insistiendo en la necesidad de construir el anhelado metro de la capital, pero subterráneamente.

Por medio de un trino, el dirigente político afirmó que todavía se está a tiempo para cambiar de parecer y utilizar los estudios que se han hecho en la administración de Petro, esto con el objetivo de reducir costos tanto ambientales como económicos, para así no “desbaratar la ciudad”.

Con estas declaraciones, Samper hizo referencia a las múltiples demoliciones que se han venido presentando en diferentes zonas de Bogotá por las que pasaría el medio de transporte.

“@ClaudiaLopez todavía podemos revisar los estudios sobre la posibilidad de construir un metro subterráneo, como lo propuso @petrogustavo, pasaría por el mismo trazado donde construirán el elevado. Se haría sin desbaratar la ciudad y con costos económicos, ambientales y más bajos”, fueron las palabras de Samper.

Es de recordar que el candidato Gustavo Petro ha emitido en varias ocasiones su opinión acerca de la obra en curso del metro de Bogotá, afirmando que, según él, todavía no se ha emitido ningún otro estudio que reafirme la viabilidad integral de la construcción de un metro elevado.

“Hasta ahora no hay estudios, hasta hoy la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”, afirmó Petro en un debate del Pacto Histórico en la alianza digital de SEMANA y El Tiempo.