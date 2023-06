Confidenciales Exministro Palacios explota contra Petro tras audios de Benedetti: “Estaríamos ante un gobierno ilegítimo”

En medio del nuevo capítulo del escándalo que sacude al Gobierno nacional y que tiene como protagonistas al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y a la exjefe de gabinete Laura Sarabia por unos comprometedores audios que reveló SEMANA, el exministro del Interior Daniel Palacios se despachó en contra del presidente Gustavo Petro.

Armando Benedetti le gritaba a Laura Sarabia con frecuencia que, sin él, Gustavo Petro no habría sido presidente. Y cuando la jefa de gabinete lo dejó esperando en una silla de Palacio de Nariño cuatro horas, esos comentarios comenzaron a arreciar.

Así mismo, en medio de los audios, el exdiplomático dejó ver su molestia por el trato que estaba recibiendo después de que él ayudó a conseguir una importante suma de dinero como financiación para la campaña presidencial del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…), que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha decir a Benedetti en los audios.

Ante eso, el exministro Palacios señaló de manera tajante: “Si elección de Gustavo Petro tuvo financiación ilegal, como afirman audios publicados por revista SEMANA, estaríamos ante un gobierno ilegítimo”.

Palacios señaló además que “el país se merece respuestas, el presidente debe darlas”.

El exembajador recalca en los audios que sabe cómo se recogió la plata en esa zona del país. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, dice.

Es así como el escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.