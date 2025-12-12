Suscribirse

Expresidente Álvaro Uribe confirma que este fin de semana se podría conocer el nombre del candidato a la presidencia por el Centro Democrático

Desde el 1 de diciembre se dio inició a la encuesta que determinará quién será la o las candidatas del partido.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 11:25 p. m.
Álvaro Uribe
Durante un evento en el Valle del Cauca, el expresidente Álvaro Uribe, lo confirmó. | Foto: NurPhoto via AFP

Durante un evento en el Valle del Cauca, el expresidente Álvaro Uribe, confirmó que durante este fin de semana se podría conocer la o las candidatas a la presidencia por el Centro Democrático.

En desarrollo…

Alvaro UribeElecciones 2026Presidencia de la República

