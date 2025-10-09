Federico Gutiérrez se despacha contra nueva jornada de marchas pro Palestina en Medellín: “Su intención es de nuevo incendiar las ciudades”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó este jueves una dura acusación contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalarlo de promover las movilizaciones convocadas para este viernes en respaldo a Palestina, las cuales, según el alcalde, serían utilizadas para desviar la atención de los recientes escándalos de corrupción y de la crisis de seguridad en el país.

“Han convocado de nuevo las marchas pro Palestina con los colectivos violentos que maneja el Gobierno Petro”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X. Afirmó que el Ejecutivo busca “tapar las primeras capturas que involucran a Quintero y a su hermano en el saqueo de Medellín”, en referencia al exalcalde Daniel Quintero, quien enfrenta investigaciones judiciales.

Gutiérrez también acusó al Gobierno de intentar “incendiar las ciudades gobernadas por quienes somos oposición” y aseguró que desde la administración distrital “resistirán” los intentos de desestabilización. “Serán diez meses duros, pero con toda la convicción sacaremos adelante a Colombia desde las regiones”, añadió.

Los disturbios en Medellín no fueron los únicos del día. En Bucaramanga, un grupo de encapuchados vandalizó la fachada de la Alcaldía. | Foto: X: @emiliolagos1

En un segundo mensaje, el alcalde afirmó que el Gobierno “se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín” a través de una comisión nacional que, según él, buscaría presionar su gestión. “Ayer defendimos a niños y familias que estaban en McDonald’s siendo intimidados por los amigos de Petro”, denunció.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado frente a las declaraciones del mandatario local. Las protestas convocadas en varias ciudades del país para este viernes hacen parte de una jornada de solidaridad con Palestina, impulsada por organizaciones sociales y colectivos estudiantiles.

Desórdenes en Medellín. | Foto: H13 - Denuncias Antioquia - Cortesía.