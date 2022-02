Confidenciales Foro de São Paulo se solidariza con Piedad Córdoba

La candidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues tendrá que declarar en la Corte Suprema de Justicia por su polémico papel en la liberación de los secuestrados de las Farc, al ser señalada de utilizar esta situación para beneficios políticos. Además, el caso de Álex Saab también la persigue.

En medio de todo ese panorama, Córdoba ha recibido respaldos de integrantes del partido Comunes, como el de Rodrigo Granda, Benkos Biohó y Victoria Sandino. Sin embargo, el respaldo de los excomandantes guerrilleros no ha sido el único, porque la secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Mónica Valente, también la respaldó a través de sus redes sociales.

“Estimada senadora (SIC) Piedad Córdoba reciba nuestra solidaridad desde la SE (secretaría ejecutiva) del Foro de São Paulo contra la persecución judicial y mediática de invenciones y mentiras recalentadas cuyo objetivo es solamente impedir la victoria de defensores de la paz y de la democracia como usted”, escribió.

Durante una rueda de prensa en Cali, Gustavo Petro, senador y precandidato presidencial, se refirió sobre un tema que divide al Pacto Histórico: las acusaciones contra Piedad Córdoba, quien presuntamente se habría beneficiado de las negociaciones que lideraba para liberar a secuestrados de las extintas Farc.

“Es indudable que la actividad de Piedad, que la ejerce por pedido del presidente Uribe, salvó vidas humanas. Fueron decenas de personas las que fueron liberadas cuando el Gobierno no quería ni siquiera saber de ellas. Mi opinión personal es que Piedad estuvo tres años en silencio y nunca apareció nada, solo cuando se vuelve candidata es que vuelve a aparecer el ataque contra ella. Yo no puedo calificar negativa a positivamente porque no tengo elementos probatorios”, dijo Petro.