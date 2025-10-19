Suscribirse

Francia Márquez invitó al presidente Donald Trump “a un diálogo que ponga en el centro la vida de nuestros pueblos”

La vicepresidenta de la República aseguró que del “diálogo depende el avance hacia una paz estable y duradera”.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 9:59 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro.
La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: AFP/Getty Images/Presidencia

No paran las reacciones luego del choque de mensajes que protagonizaron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, que terminaron por generar un incidente diplomático entre los Estados.

Una de las reacciones fue de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien reafirmó su apoyo al presidente Petro e invitó al mandatario estadounidense a un diálogo para trabajar articuladamente.

“He conversado con nuestro señor presidente Gustavo Petro, le he expresado mi solidaridad en esta coyuntura y le reafirmé mi compromiso con nuestro gobierno”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.

Márquez también invitó al presidente Donald Trump “a un diálogo que ponga en el centro la vida de nuestros pueblos”, ya que anunció que las medidas adoptadas hasta ahora terminarán afectando a las personas más necesitadas.

“Las mujeres, las juventudes, la niñez, los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros, Rrom, indígenas y campesinos. De este diálogo depende el avance hacia una paz estable y duradera en la región”, indicó.

Finalmente, expresó que se debe seguir trabajando articuladamente, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

