Francisco Santos participará en foro sobre seguridad y tecnología que analizará el impacto de los drones

El exvicepresidente Francisco Santos participará en el Foro de Seguridad y Tecnología, un encuentro organizado por la Fundación Confianza y Libertad FSC que reunirá a especialistas en defensa, geopolítica y seguridad ciudadana para analizar los desafíos que representan los drones en los escenarios nacionales e internacionales.

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Foro de seguridad y defensa: Drones Foto: Semana

El evento se realizará el martes 13 de octubre de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 12:30 p. m., en el auditorio principal de Uniandinos, en Bogotá.

Santos hará parte del primer panel, titulado ‘La guerra cambió: drones y poder global’, programado entre las 9 y las 9:50 a. m. La conversación contará también con Alex de los Santos, especialista en drones, y Carlos Enrique Álvarez Calderón, investigador en geopolítica y defensa. El panel será moderado por Diego Mejía, analista sénior de Geostrategos.

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Francisco Santos Calderón. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La agenda continuará con un segundo panel dedicado a los riesgos de los drones para la seguridad ciudadana en Colombia.

En este espacio participarán, entre otros, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo Flórez; el general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, experto en inteligencia y crimen organizado, y Jaime Andrés Bastidas Zarta, especialista en regulación de drones.

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El tercer espacio será un debate sobre la adquisición de tecnología para enfrentar los desafíos de seguridad, con la pregunta central: ¿estamos comprando seguridad o solo equipos? Allí intervendrán representantes de la Fuerza Aérea Colombiana, el Congreso y el sector tecnológico.

El foro busca abrir una discusión sobre las capacidades que necesita el país para responder a las nuevas amenazas y el papel de la tecnología en las estrategias de seguridad.