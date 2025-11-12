Jóvenes militantes de Cambio Radical le entregaron una carta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que fue firmada por más de mil líderes juveniles, en la que le pidieron lanzarse a la Presidencia.

La misiva le fue entregada personalmente a Vargas Lleras durante la reunión de bancada que se desarrolló en la noche del martes, 11 de noviembre, en Bogotá, en la que el partido habló de la hoja de ruta para las elecciones de 2026.

Los seguidores de esa colectividad están haciendo sonar el nombre del exvicepresidente para los comicios nacionales del próximo año en los que se definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que, por lo pronto, el político no ha tomado una decisión sobre su eventual aspiración.

“Muchos jóvenes creyeron en Gustavo Petro, pero todo fue mentira: hoy el país está más dividido, más pobre y más desesperanzado (...) Por eso, le pedimos que asuma el reto de volver a liderar este país. No nos deje en manos de los extremismos, de la improvisación ni de la división. Colombia necesita experiencia, firmeza y resultados”, le dijeron en la carta.