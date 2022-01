Confidenciales “Ha convertido a Medellín en la ratonera”: Álvaro Uribe, duro contra Daniel Quintero

Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, volvió a criticar fuertemente la gestión de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín y señaló que ha convertido a la ciudad en una “ratonera”.

El expresidente, de igual manera, puntualizó que la oposición en contra del mandatario local no es una cuestión de partidos políticos. Asimismo, recalcó que le duele ver a la capital antioqueña actualmente.

“La oposición al alcalde no es partidista. Cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores. Quiero a la ciudad y no me he robado un peso”, precisó en Twitter.

No se puede olvidar que varios sectores cercanos al Centro Democrático son parte de los promotores de la revocatoria contra el alcalde Quintero. Incluso, el expresidente Uribe ha hecho pronunciamientos públicos en apoyo a dicha medida.

El exsenador también publicó recientemente unas cifras sobre la contratación en Medellín. “El alcalde era bien atrevido para tirar huevos en el partido Tomate y ahora salió bien atrevido para contratar directamente, sin licitación ni selección objetiva”, indicó.

Quintero Calle aseguró en diálogo con SEMANA que es consciente del poder de sus contradictores y aseguró que, supuestamente, intentaron matarlo en la campaña para la Alcaldía, pero que Medellín ha pasado “del miedo a la esperanza”.