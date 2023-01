Confidenciales Hasta en inglés: Cambio Radical exaltó al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y cuestionó a la ministra Irene Vélez

Las declaraciones de la ministra Irene Vélez en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en el que dijo que Colombia no firmará más contratos de explotación de petróleo y gas, generaron un fuerte revolcón en la política del país.

Cambio Radical ha sido uno de los sectores que más cuestionó a la funcionaria del Gobierno. Llamó la atención que a través de un mensaje en inglés, exaltaron una intervención del presidente de Ecopetrol Felipe Bayón en el WEF y cuestionaron a Vélez, dando a entender que quieren enviarle un mensaje a la comunidad internacional, y porque el discurso de Bayón fue en ese idioma.

“Hello people at Davos 2023, Switerzerland. On behalf of the colombian people, please, just listen Mr. Bayon, President of Ecopetrol. Please don’t put attention to Ms. Irene Vélez. She doesn’t represent us. We don’t know where she come from”, dijeron desde Cambio Radical, junto a un video de lo dicho por el presidente de Ecopetrol en inglés.

El mensaje del partido en independencia al Gobierno traduce: “Hola, gente en Davos 2023, Suiza. En nombre del pueblo colombiano, por favor solo escuchen al señor Bayón, presidente de Ecopetrol. Por favor, no le hagan caso a la señora Irene Vélez. Ella no nos representa. No sabemos de dónde viene”.

Eso generó la reacción de varios internautas que se sumaron a la idea, también comentando en inglés.

Las declaraciones de la ministra Vélez generaron distintas reacciones por parte de diversos sectores políticos y empresariales que no están de acuerdo con la idea del Gobierno de suspender las exploraciones de petróleo y gas en el país.