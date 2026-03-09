Ingrid Betancourt reconoció que amaneció este lunes, 9 de marzo, con una sensación agridulce tras las elecciones, pues su colectividad, Oxígeno, no alcanzó el umbral. Además, se refirió a varios quemados que lamenta que no hayan llegado al Congreso, pero celebró que otros, con los que no comparte ideología, no les alcanzaran los votos.

Más allá de eso, se refirió a la victoria de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia y anunció que respaldará a la candidata en la primera vuelta.

“Sí, hago parte de la lista de los quemados. Me quedo en Colombia y apoyaré a Paloma Valencia a la Presidencia. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos. No me amilanaron las cadenas de las Farc, quienes me tuvieron amarrada a un árbol por años, menos un mal resultado electoral. ¡Seguimos! Soy feliz aportándole a mi país con ética y convicción", aseguró Betancourt.

Además, analizó que los resultados de Paloma Valencia superarían la consulta que hizo Cepeda el año pasado.