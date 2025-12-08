Suscribirse

Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, anuncia una agenda enfocada en el empleo

El emprendedor y profesor universitario buscará una curul en el Congreso de la República, en representación del partido Nuevo Liberalismo.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 3:47 p. m.
El profesor universitario Juan David Aristizábal oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.
El profesor universitario Juan David Aristizábal oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Juan David Aristizábal oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá con el partido Nuevo Liberalismo, con la intención de llevar una agenda clara sobre temas de empleo y emprendimiento.

El emprendedor social y profesor universitario lleva más de 15 años impulsando el empleo, la educación y las oportunidades para los jóvenes del país, por lo que esa será una de sus principales banderas.

Contexto: Juan Baena renunció al Concejo de Bogotá y aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo: buscará llevar sus propuestas al Congreso

El candidato ha liderado iniciativas como ProTalento y Talento Latam, fue decano del CESA, es becario Fulbright, fellow de Ashoka, y fue reconocido por Forbes, la Fundación Qatar y el Premio Princesa de Girona.

El anuncio se hace tras conocer la lista que presentó el partido liderado por el excongresista Juan Manuel Galán para la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual lidera la exdirectora de Parques Naturales Julia Miranda.

La lista también está compuesta por Germán Ricaurte, Alex Peña, José David Castellanos, Jota Rincón, Kevin Bernal, Nasly Quintero, José Acuña, Carolina Agudelo, Gonzalo Valbuena, Clarita Chávez, Tatiana Jaramillo, Pedro Nel Ospina, Julia Barrantes, Evert Rengifo, Juan José Ramírez y Juan Pablo Camacho.

Nuevo LiberalismoBogotáCámara de Representantes

