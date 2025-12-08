Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, anuncia una agenda enfocada en el empleo

Juan David Aristizábal oficializó su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá con el partido Nuevo Liberalismo, con la intención de llevar una agenda clara sobre temas de empleo y emprendimiento.

El emprendedor social y profesor universitario lleva más de 15 años impulsando el empleo, la educación y las oportunidades para los jóvenes del país, por lo que esa será una de sus principales banderas.

El candidato ha liderado iniciativas como ProTalento y Talento Latam, fue decano del CESA, es becario Fulbright, fellow de Ashoka, y fue reconocido por Forbes, la Fundación Qatar y el Premio Princesa de Girona.

El anuncio se hace tras conocer la lista que presentó el partido liderado por el excongresista Juan Manuel Galán para la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual lidera la exdirectora de Parques Naturales Julia Miranda.