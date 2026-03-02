Los partidos Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar en las consultas presidenciales de este 8 de marzo en las que serán elegidos tres candidatos que competirán por llegar a la Casa de Nariño.

Esas colectividades dejaron claro que no manifestaron su intención de participar en ese mecanismo y, por tanto, sus simpatizantes no pueden respaldar públicamente a ninguna de las aspiraciones que se medirán en las urnas.

La Alianza Verde y En Marcha dejaron claro que su único objetivo para estos comicios es consolidar las listas al Senado y a la Cámara de Representantes.

“Después del 8 de marzo, trabajaremos de manera responsable por la conformación de una gran convergencia política pluralista de cara a la primera vuelta de la elección presidencial”, indicaron en un comunicado conjunto.

Esa “convergencia”, señalan los partidos, estaría enfocada en impulsar una agenda de reformas en la que se incluyan asuntos como la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la modernización institucional, la autonomía territorial, la preservación de nuestros recursos naturales, la seguridad ciudadana, la paz territorial y una política exterior que priorice la integración latinoamericana.