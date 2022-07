Confidenciales La férrea defensa de Marta Lucía Ramírez al presidente Duque ante intento de saboteo de la oposición

Una profunda indignación generó en diferentes sectores, el intento de saboteo de la oposición, al último discurso que este 20 de julio realizó el presidente Iván Duque en el Congreso de la República, molestia que también se trasladó a los funcionarios más cercanos al jefe de Estado, como la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Ramírez indicó que la intervención del mandatario colombiano deja la vara muy alta sobre los resultados de la gestión de los cuatro años de su Gobierno.

Además, la alta funcionaria indicó que la decencia del presidente Duque no se puede opacar por el odio, los gritos y la grosería de políticos que estaban en el recinto de la célula legislativa.

“La dignidad, la decencia y los resultados de Gobierno de @IvanDuque, demostrados en el discurso de instalación del Congreso, dejan una vara muy alta que no podrán sobrepasar el odio, los gritos y la grosería de algunos de quienes estaban en salón elíptico. #MásColombianoQueNunca”, trinó Marta Lucía Ramírez.

En otro mensaje señaló la vicepresidenta: “Acompañando al Presidente @IvanDuque en la presentación de su último informe al Congreso de la República. Los resultados dan muestra de una labor dedicada al servicio de todos los colombianos durante 4 años, defendiendo nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho”.

También indicó: “Entregamos un país con la economía más sólida y estable de América Latina. Deseando que el nuevo Gobierno continúe construyendo en el mismo camino, generando condiciones de progreso, desarrollo económico, inclusión y bienestar para todos los colombianos. #MásColombianoQueNunca”.

En medio del discurso del saliente presidente Iván Duque, en el marco de la instalación del nuevo Congreso, ocurrió un hecho que no había sucedido antes en la historia del Congreso.

La bancada de la izquierda, del Pacto Histórico, desde el comienzo fue provocativa. Con carteles e imágenes alusivas a los líderes sociales asesinados en los últimos años, recibieron al mandatario y a la comitiva que lo acompañaba. Durante gran parte del discurso no los bajaron.

No obstante, lo que más generó tensión fue cuando en medio del discurso de Duque, varios de ellos empezaron a gritar y a reclamar, un hecho poco visto de esa forma en el Congreso y que, incluso, sería una falta a la Ley Quinta, por no respetar la palabra de quien la tiene en ese momento. “¡Mentiroso!”, le gritaron al mandatario.

Fueron tales los niveles de los gritos que en un momento el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tuvo que intervenir para pedir respeto por ese hecho. Comentó que la oposición tiene derecho a una réplica que será daría luego del discurso del presidente y que allí podrían decir lo que consideren. Estará a cargo de Carlos Antonio Lozada del partido Comunes, quien expresó que supuestamente no servía el micrófono.

Ante los gritos que se seguían presentando en medio del discurso de Duque, Gómez tuvo que pedirle a un congresista que si no se calmaba, le tocaría llamar a las personas de seguridad para conservar la calma en el Capitolio. No se trataba de ningún parlamentario nuevo que puede que no conozca el reglamento de la Ley Quinta, sino que era Iván Cepeda, uno de los más experimentados y de los que más cuestionó el mandato del presidente Duque.