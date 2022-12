Confidenciales La indignación de Paloma Valencia con el gobierno Petro: “Secuestran un bebé y no dicen nada”

Confidenciales La indignación de Paloma Valencia con el gobierno Petro: “Secuestran un bebé y no dicen nada”

El pasado miércoles se conoció un doloroso hecho ocurrido en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio de La Gloria, a orillas del río Magdalena, y a tan solo 268 km de la capital Valledupar, que involucraba a un bebé de apenas año y medio.

Se trata del secuestro del menor, que fue arrebatado de los brazos de su madre, la madrugada del martes 29 de noviembre.

En la vivienda, amordazaron a la madre del pequeño y bajo amenazas se lo llevaron en brazos. Por estos hechos, que son repetitivos en el departamento de Cesar, las autoridades realizarán un Consejo de Seguridad extraordinario para hacer las respectivas investigaciones.

El coronel Luis León Rodríguez, comandante de la Policía departamental, confirmó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades aseguraron que todavía no tienen alguna hipótesis tentativa, pero no descartan la idea de extorsión. “Ellos no son una familia adinerada. Esperemos a ver qué nos dice el trabajo de investigación”, informó el oficial.

Así las cosas, la senadora Paloma Valencia se mostró indignada por lo sucedido, y todavía más, dado que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hasta el momento no se ha pronunciado.

Por lo tanto, compartió su molestia en las horas de la mañana de este jueves 1 de diciembre, mediante un trino en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Algo grave pasa en un país cuando secuestran un bebé de año y medio y el Gobierno no dice nada y la sociedad no se indigna…”.