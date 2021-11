Confidenciales La molestia del senador Iván Name con la Alianza Verde por ser “platos de segunda mesa”

Como lo había anticipado SEMANA, después de meses de incertidumbre, la Alianza Verde por fin tomó la determinación de dejar que sus dirigentes y militantes decidan a quién prefieren apoyar de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Desde hace un tiempo se venía planteando la posibilidad, luego de que no hubiera consenso sobre a quién debían apoyar.

Aunque fue una decisión salomónica que buscó frenar el desgaste interno, la medida no cayó bien en todos los sectores de la colectividad. Por ejemplo, el senador Iván Name aseguró que los verdes tenían el potencial para tener un candidato propio para las presidenciales y que se cometió un error dejando en libertad a la militancia.

Según Name, hace más de un mes se planteó la idea de contar con una candidatura presidencial de la Alianza Verde como tercera alternativa distinta al Pacto Histórico y a la Coalición de la Esperanza, pero no se tuvo en cuenta la postura de varios integrantes de la colectividad. “Sin embargo, nuestra propuesta no fue acogida, y el día viernes las directivas anunciaron dejar en libertad el voto presidencial, sin vocación de gobierno y propuestas hacia un país que reclamaba un papel principal de su destino y porvenir”, dijo el senador.

Dijo que acatarán la decisión, pero que la Alianza Verde quedó condenada a ser “plato de segunda mesa”, lo que traerá consecuencias negativas. A pesar de la postura de Name, lo cierto es que las precandidaturas presidenciales de los verdes no despegaron.