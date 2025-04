María Fernanda Cabal reacciona a la cirugía estética del presidente Petro: “Si estuvo bajo anestesia, no hubo presidente”

SEMANA confirmó este martes, 22 de abril, que el presidente Gustavo Petro se sometió a un procedimiento quirúrgico durante Semana Santa para reducir su papada. La cirugía fue ambulatoria y no requirió hospitalización, contaron fuentes de la Casa de Nariño.

La congresista agregó: “Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó, pues no hubo presidente por algunas horas. Este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”.