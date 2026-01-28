Judicial

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Claudia Expósito Vélez fue elegida como la vicepresidenta del alto tribunal.

29 de enero de 2026, 1:32 a. m.
La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
Foto: Rama Judicial

El Consejo Superior de la Judicatura eligió este miércoles 28 de enero a la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno como su nueva presidenta para el año 2026.

La magistrada Novoa Moreno es abogada, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Criminología, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Además, es doctora en Derecho.

Comisión de Disciplina Judicial eligió a su presidente y vicepresidente. Estos serán los magistrados que llevarán las riendas

Cuenta con más de 33 años de experiencia profesional, durante los cuales ha ocupado cargos de alta dirección en la administración pública.

Igualmente, ha fungido como magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en los departamentos de Atlántico y Risaralda.

Siendo además docente universitaria en diferentes universidades del país y en procesos de formación, capacitación e investigación para la práctica judicial.

revolcon1_
Foto: Juan Carlos Sierra

Durante siete años estuvo al frente de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,

Igualmente, fue elegida como vicepresidenta la magistrada Claudia Expósito Vélez.

La togada es abogada, especialista en Derecho Público, magíster en Derecho Marítimo, con estudios de doctorado en Derecho Público de la Universidad de Oviedo, España.

Alberto Montaña Plata es el nuevo presidente del Consejo de Estado

Tiene 30 años de experiencia y una amplia trayectoria en el sector público, así como conocimientos en la estructura orgánica de la administración de justicia, derecho administrativo, disciplinario y contratación estatal.

Ha fungido como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, jefe de Procesos Contractuales de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y asesora del despacho de la Procuraduría General de la Nación, además de docente y conferencista en las universidades Externado de Colombia y Sergio Arboleda.

En la actualidad, es la presidenta de la Comisión de Justicia Abierta de la Rama Judicial.

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

