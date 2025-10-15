Suscribirse

Mauricio Cárdenas alcanzó 900 mil firmas por su candidatura presidencial

El exministro de Hacienda agradeció el apoyo que ha recibido en las calles.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 12:01 p. m.
Avanza Colombia, inscripción movimiento ciudadano por firmas. Mauricio Cárdenas
El precandidato a la Presidencia Mauricio Cárdenas está recogiendo firmas a través del movimiento Avanza Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El precandidato a la Presidencia Mauricio Cárdenas ha recogido 900 mil firmas para promover su aspiración a la Casa de Nariño de cara a las elecciones de 2026.

“Les quiero compartir una noticia que me tiene feliz: alcanzamos 900 mil firmas. Es una alegría inmensa, pero sobre todo un momento para dar las gracias. Gracias a cada voluntario que ha salido a la calle, a cada persona que me abrió la puerta, a mi equipo de campaña, a cada colombiano que firmó con emoción y esperanza”, señaló Cárdenas.

Contexto: Bancada de la U se reunirá con precandidatos a la Presidencia: ficha clave para Petro les había pedido cita

Con esa cifra, el exministro de Hacienda está cerca de conseguir el número de apoyos que necesita para avalar su candidatura a la Presidencia por el movimiento Avanza Colombia para los próximos comicios nacionales, con la que ya se sumó a los mandatarios regionales que se agruparon en la Fuerza de las Regiones.

“No solo celebramos un gran avance, nos falta poco para llegar a la meta de un millón de firmas, pero cada día estamos más seguros de que lo vamos a lograr, cada día somos más los que creemos que sí hay otro camino, que sí vamos a poder derrotar al Pacto Histórico", consideró Cárdenas.

Los precandidatos a la Presidencia tienen hasta diciembre de este 2025 para presentar las firmas ante la Registraduría.

