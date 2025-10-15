Confidenciales
Mauricio Cárdenas alcanzó 900 mil firmas por su candidatura presidencial
El exministro de Hacienda agradeció el apoyo que ha recibido en las calles.
El precandidato a la Presidencia Mauricio Cárdenas ha recogido 900 mil firmas para promover su aspiración a la Casa de Nariño de cara a las elecciones de 2026.
“Les quiero compartir una noticia que me tiene feliz: alcanzamos 900 mil firmas. Es una alegría inmensa, pero sobre todo un momento para dar las gracias. Gracias a cada voluntario que ha salido a la calle, a cada persona que me abrió la puerta, a mi equipo de campaña, a cada colombiano que firmó con emoción y esperanza”, señaló Cárdenas.
Con esa cifra, el exministro de Hacienda está cerca de conseguir el número de apoyos que necesita para avalar su candidatura a la Presidencia por el movimiento Avanza Colombia para los próximos comicios nacionales, con la que ya se sumó a los mandatarios regionales que se agruparon en la Fuerza de las Regiones.
“No solo celebramos un gran avance, nos falta poco para llegar a la meta de un millón de firmas, pero cada día estamos más seguros de que lo vamos a lograr, cada día somos más los que creemos que sí hay otro camino, que sí vamos a poder derrotar al Pacto Histórico", consideró Cárdenas.
Los precandidatos a la Presidencia tienen hasta diciembre de este 2025 para presentar las firmas ante la Registraduría.