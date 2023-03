Confidenciales “Me dicen que no lo hace nada mal”: José Félix Lafaurie sobre una eventual candidatura presidencial de Verónica Alcocer

La primera dama, Verónica Alcocer, no ha confirmado si tiene o no aspiraciones presidenciales, pero quienes la conocen de cerca dicen que posee un interés que va más allá de convertirse en la esposa del presidente Gustavo Petro.

En medio de la especulación, el presidente de Fedegán y actual delegado del Gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, José Félix Lafaurie, le lanzó más de un elogio a la esposa del presidente.

Lo hizo en el programa digital de la periodista española Eva Rey. “Me contaron que (Verónica Alcocer) estuvo en el Carnaval de Barranquilla y alguien que tiene sentido político me dijo: ‘mira, esa mujer tiene cintura política’”, contó.

Lafaurie agregó “que un Caribe es extrovertido y yo sí la entiendo porque no solamente soy Caribe, sino que mi madre era de Andalucía y es una forma de ser, de sentir la vida. La gente la critica. A mí me parece que es una crítica absolutamente torpe, menor. Ojo porque me dicen que no lo hace nada mal desde el punto de vista político”.

Lafaurie confesó además en el programa que no descarta que la esposa de Gustavo Petro se enfrente electoralmente a su esposa, María Fernanda Cabal.

“Yo creo que María Fernanda va muy bien. Primero porque lo que dice me suena. Ella y yo compartimos, más o menos, las mismas causas”, expresó.

En la casa presidencial nadie discute que Verónica Alcocer tiene la libertad de decidir cuáles son sus planes en un futuro. Sin embargo, esperan que sea ella quien tome la decisión. Al fin y al cabo, el gobierno de Gustavo Petro lleva siete meses y enfrenta sus primeras turbulencias que debe resolver cuanto antes.