Confidenciales “Me retracto. No puedo afirmar que Francia Márquez sea una ladrona”: Miguel Polo Polo

Confidenciales “Me retracto. No puedo afirmar que Francia Márquez sea una ladrona”: Miguel Polo Polo

En las últimas horas, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, opositor y crítico del presidente Gustavo Petro, se pronunció respecto a sus declaraciones sobre la vicepresidenta Francia Márquez.

Polo Polo emitió una especie de comunicado firmado con su nombre, sin fecha, ni título, en donde aseguró que por una conciliación con Márquez, se retractaba de sus declaraciones sobre ella, asegurando que no podía decir que era “estafadora, a ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno”.

El texto del representante reza: “Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República, señora Francia Márquez, manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno”.

Y, agrega: “También de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”.

“En consecuencia, corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber herido o afectado su honra y buen nombre”, finaliza su comunicado.