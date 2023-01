Confidenciales “Mi primer reloj fue un Casio”: minEducación Alejandro Gaviria, en defensa de la marca

La sesión de Shakira con Bizarrap desató una oleada de reacciones a partir de su fulminante letra, la cual fue asociada con su expareja, Gerard Piqué, y la actual novia del exfutbolista, Clara Chía Martí.

Uno de los versos que más impacto tuvo fue: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. En consecuencia, la mención a dichas marcas también tuvo impacto y dio paso a fenómenos propios del marketing para que los afectados se recuperaran de la ‘tiradera’.

La comparación entre los relojes de lujo Rolex y los Casio también motivó respuestas desde el ambiente político en Colombia. A través de su cuenta de Instagram, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, publicó un relato alusivo Casio, marca a la que perteneció su primer reloj y la calculadora con que aprendió a programar.

“La vida pasa rápido. Put%&/#@ rápido. Mi primer reloj fue un Casio. Me acompañó en las interminables horas en el bus del colegio. Inventé varios juegos con el cronómetro. En uno tenía que detenerlo en 1:00, un segundo cero centésimas. En otro tenía que activarlo y detenerlo en el menor tiempo posible: 17 centésimas fue mi récord personal. No conozco otros guarismos. Lo compré en el Sanandresito de Medellín. Lo perdí en un paseo a la Pintada. La vida es un continuo salir de cosas”, anotó en su introducción.

Luego contó que aprendió a programar en una calculadora Casio: “En Basic, en primer semestre. Una competencia útil, dicen ahora. A mí me sirvió para descrestar a mi traga de entonces que después me dejó por un veterano. Este fue mi primer programa, aferrado quién sabe por qué diablos a la caprichosa memoria: N=1, For i=1 To 50, N=N+1, Next i, Print N”.

“Tuve otros relojes Casio. Siempre me gustaron. Trajeron el mundo digital a nuestras vidas: esas pantallas que auguraban estas otras que nos han enloquecido un poco y me permiten ahora (la vida es extraña) compartir esta historia de nostalgia y desamor”, concluyó.