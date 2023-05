Confidenciales Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que el expresidente Álvaro Uribe es su “amigo”

En medio del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo intervino en el encuentro. El alto funcionario del Gobierno defendió la propuesta y habló de concertar con distintos sectores.

En ese momento mencionó al expresidente Álvaro Uribe. Dijo que es su amigo y que cuando el ministro fue gobernador del Tolima y Uribe era presidente y trabajaron de la mano. Lo hizo respondiendo a las críticas que ha hecho el líder del Centro Democrático al proyecto comparándolo con otros modelos de salud de la región.

“No es el modelo de Cuba ni de ningún país, con todo el respeto que se merece mi amigo el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y digo amigo porque si lo encuentro aquí lo saludo, le doy la mano, y soy un amigo porque lo conozco hace más de 40 años a él. Y goberné con él yo como gobernador y él como presidente. Pero aquí no estamos trayendo ningún modelo, porque si fuera así no habría gestoras, no habría de ninguna manera otra cosa más que clínicas de Gobierno”, aseguró el ministro Salud.

El alto funcionario del Gobierno dijo que quiere solucionar los problemas del modelo de salud actual junto a los distintos sectores. Por eso, enfatizó que la reforma presentada por su antecesora, la exministra de Salud Carolina Corcho no es el mismo proyecto que se ha adelantado en el Congreso y que está a punto de ser aprobado en su primer debate.

Por ahora, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sigue la discusión del articulado. Se espera que sigan avanzando y prontamente quede aprobado el primer debate para que pase a la plenaria de la Cámara de Representantes y allí puedo continuar con el trámite.

Sin embargo, los tiempos le juegan en contra el Gobierno y prácticamente queda un mes de sesiones informales en las que deberá ser aprobada la iniciativa. El congresista Víctor Manuel Salcedo logró que se aprobara una proposición para debatir artículo por artículo y no en bloque como se venía dando.