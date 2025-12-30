Confidenciales

“No es quitarles, es hacer un acto de justicia”: ministro Sanguino confirma que está en estudio el retiro de la prima de servicios a los congresistas

Tanto el jefe de la cartera de Hacienda como el de Trabajo confirmaron que sí se harán modificaciones sobre la bonificación adicional que reciben los legisladores del país.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 4:24 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Como ya había trascendido, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que sí se está estudiando la posibilidad de eliminar del salario de los congresistas la prima de servicios que fue aprobada por el gobierno Santos en 2013.

“No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Está calculada a precios de hoy en 11 millones de pesos y yo creo que es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”, señaló Sanguino.

En desarrollo...

