Como ya había trascendido, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que sí se está estudiando la posibilidad de eliminar del salario de los congresistas la prima de servicios que fue aprobada por el gobierno Santos en 2013.

“No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Está calculada a precios de hoy en 11 millones de pesos y yo creo que es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”, señaló Sanguino.

En desarrollo...