Suscribirse

Confidenciales

Paloma Valencia desenmascara a Gustavo Petro por cifras de incautación de cocaína: “No mienta”

La senadora aseguró que su Gobierno es el que más ha incautado ese narcótico porque es en el que más se han elevado los niveles de producción.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 12:09 p. m.
paloma valencia
Senadora Paloma Valencia. | Foto: juan carlos sierra-semana

La senadora Paloma Valencia cuestionó las cifras presentadas por Gustavo Petro durante la alocución presidencial de la noche del miércoles, en la que el jefe de Estado le respondió a la administración de Estados Unidos por la descertificación al país.

Petro afirmó que su Gobierno es el que más ha incautado cocaína cuando se compara con la gestión de sus antecesores y presentó cifras sobre este asunto, como la incautación de 889 toneladas durante 2024, dato que representó un incremento del 14 por ciento en relación con 2023.

No obstante, la senadora aseguró que ese récord se presenta porque la producción de cocaína llegó a niveles históricos durante este Gobierno y comparó los datos de la producción potencial con la incautación de ese narcótico.

Contexto: Iván Duque le vuelve a responder con dureza a Petro: “Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron”

“Presidente, no manipule a los colombianos con cifras a medias. Su gobierno incauta más cocaína porque en Colombia nunca se había producido tanta. La verdad es que su lucha contra el narcotráfico es un fracaso”, afirmó la senadora.

Durante 2023, por ejemplo, se estimó una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína y se incautaron 746, mientras que en 2022 se registró una producción de 1.738 toneladas métricas que contrastó con las 659 que se incautaron.

Contexto: Gustavo Petro ordenó dejar de comprar armas a Estados Unidos tras descertificación a Colombia

“En el Gobierno Duque (2021) de cada 100 kilos de cocaína producida, se incautaban 48. ¡Casi la mitad! En su Gobierno (2023) de cada 100 kilos de coca producida, se incautan apenas 28″, enfatizó Valencia.

La senadora invitó al presidente a dejar el triunfalismo y le advirtió que el narcotráfico se está fortaleciendo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el supuesto motivo por el que padrastro habría asesinado a niña de nueve años: todo lo hizo al frente de su hija

2. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 18 de septiembre; predicciones para los 12 signos del zodiaco

3. Así es como están estafando a miles de personas con el Seguro Social en Estados Unidos

4. Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

5. Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma ValenciaGustavo PetroCocaína

Noticias Destacadas

Catherine Juvinao representante a la Camara por la Alianza Verde. Cathy Juvinao Cámara de Representantes para el tercer periodo legislativo Bogota 20 de julio del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Cathy Juvinao advierte al Gobierno Petro por ‘jugada’ con la que Juan Carlos Florián volvería a MinIgualdad: “Pavoroso”

Redacción Confidenciales
Armando Benedetti y Catherine Juviano protagonizaron una acalorada discusión en X.

Armando Benedetti eleva el tono contra Cathy Juvinao: “No todo es TikTok y gritos”, “hay que estudiar”, “te explico”

Redacción Semana
paloma valencia

Paloma Valencia desenmascara a Gustavo Petro por cifras de incautación de cocaína: “No mienta”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.