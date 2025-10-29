Suscribirse

Confidenciales

“Petro, sé lo que has ordenado en mi contra”: Abelardo de la Espriella denuncia supuesta estrategia de desprestigio

El aspirante a la Casa de Nariño le respondió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 11:18 p. m.
Abelardo De la Espriella Arremetió contra Petro
El precandidato Abelardo de la Espriella cuestionó al presidente Petro por una estrategia en su contra. | Foto: Colprensa / Presidencia de Colombia

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una presunta estrategia en su contra que se estaría orquestando y cuestionó al presidente Gustavo Petro si tenía algo que ver con esos hechos.

“Te pregunto de frente al país: ¿eres parte operativa de la misión que diste a Cardozo y a Gelvez, que denominaron ‘Tigre’ y, después de aprobada, llamaron ‘Temú’, operación de contrainteligencia para desprestigiarme antes de diciembre?”, cuestionó el precandidato presidencial.

De la Espriella aseguró que en la Casa de Nariño nadie le guardaría un secreto al mandatario y agregó: “Sé lo que has ordenado en mi contra y te quiero decir que ningún pataleo te va a funcionar: tus montajes no van”.

El abogado le preguntó a Petro si, cuando le fallaran los montajes, le daría la “orden de eliminarlo”. “Mucho cuidado con lo que haces… no lo olvides: he venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”, afirmó.

Además, criticó al mandatario por lo que ha hecho en política durante los últimos años. “Lo que has demostrado con los años es que eres un travesti de la política; pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el gobierno norteamericano”, señaló De la Espriella.

