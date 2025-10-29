El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció una presunta estrategia en su contra que se estaría orquestando y cuestionó al presidente Gustavo Petro si tenía algo que ver con esos hechos.

“Te pregunto de frente al país: ¿eres parte operativa de la misión que diste a Cardozo y a Gelvez, que denominaron ‘Tigre’ y, después de aprobada, llamaron ‘Temú’, operación de contrainteligencia para desprestigiarme antes de diciembre?”, cuestionó el precandidato presidencial.

Lo que has demostrado con los años es que eres un travesti de la política; pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el gobierno norteamericano.



— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 29, 2025

De la Espriella aseguró que en la Casa de Nariño nadie le guardaría un secreto al mandatario y agregó: “Sé lo que has ordenado en mi contra y te quiero decir que ningún pataleo te va a funcionar: tus montajes no van”.

El abogado le preguntó a Petro si, cuando le fallaran los montajes, le daría la “orden de eliminarlo”. “Mucho cuidado con lo que haces… no lo olvides: he venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”, afirmó.