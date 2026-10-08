Petro se rebela ante Estados Unidos: “Se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno”

El expresidente Gustavo Petro sigue opinando en sus redes sociales sobre la administración de Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton.
En una nueva comunicación, el exmandatario dijo que se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno norteamericano.
Este es el argumento: “Convertir la lista Ofac en una lista de castigo contra quienes solicitamos el juicio por genocidio al señor Netanyahu”.
Para él, ese instrumento de Estados Unidos se habría convertido en impunidad de los genocidas y no debería ser acatada en ningún lugar del mundo.
“Más de una decena de magistrados, jueces, líderes de derechos humanos, líderes políticos comprometidos con el derecho internacional y la justicia humana son condenados al apartheid mundial solo por construir justicia humana”, dijo Petro.
Se lanzará una campaña mundial contra la politica del gobierno de los EEUU de convertir la lista Ofac en una lista de castigo contra quienes solicitamos el juicio por genocidio al señor Netanyahu, quien asesinó 75.000 civiles bombardeando sus hogares y entre ellos 22.000 bebés.… https://t.co/maqDn4QDNB— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2026