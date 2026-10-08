Petro se rebela ante Estados Unidos: “Se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno”

El expresidente Gustavo Petro sigue opinando en sus redes sociales sobre la administración de Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton.

En una nueva comunicación, el exmandatario dijo que se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno norteamericano.

Este es el argumento: “Convertir la lista Ofac en una lista de castigo contra quienes solicitamos el juicio por genocidio al señor Netanyahu”.

Gustavo Petro lanza críticas a la lista Ofac luego de que el Departamento del Tesoro no retirara su nombre: “Mecanismo de persecución”

Para él, ese instrumento de Estados Unidos se habría convertido en impunidad de los genocidas y no debería ser acatada en ningún lugar del mundo.

“Más de una decena de magistrados, jueces, líderes de derechos humanos, líderes políticos comprometidos con el derecho internacional y la justicia humana son condenados al apartheid mundial solo por construir justicia humana”, dijo Petro.