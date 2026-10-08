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Petro se rebela ante Estados Unidos: “Se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno”

El exmandatario habló del gobierno de Donald Trump y la lista Ofac.

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Redacción Confidenciales
8 de octubre de 2026 a las 7:52 a. m.
Expresidente Gustavo Petro.
Expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El expresidente Gustavo Petro sigue opinando en sus redes sociales sobre la administración de Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton.

En una nueva comunicación, el exmandatario dijo que se lanzará una campaña mundial contra la política del gobierno norteamericano.

Este es el argumento: “Convertir la lista Ofac en una lista de castigo contra quienes solicitamos el juicio por genocidio al señor Netanyahu”.

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Para él, ese instrumento de Estados Unidos se habría convertido en impunidad de los genocidas y no debería ser acatada en ningún lugar del mundo.

“Más de una decena de magistrados, jueces, líderes de derechos humanos, líderes políticos comprometidos con el derecho internacional y la justicia humana son condenados al apartheid mundial solo por construir justicia humana”, dijo Petro.