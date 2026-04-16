Piden a Petro “poner la cara” por nombramientos de Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina: “Revocatoria inmediata”

Las designaciones de Daniel Quintero como superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS no cayeron muy bien en varios sectores políticos y sociales.

Uno de los que se pronunció fue la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que, por medio de un comunicado, rechazó de manera contundente estas decisiones argumentando que los exmandatarios no tienen un perfil indicado para liderar estos cargos.

Además, recordaron que los dos tienen abiertos procesos penales por presunta corrupción, algunos incluso están en etapa de juicio.

La Asociación aseguró que esto pone en grave riesgo no solo las finanzas del sector, sino que también se puede afectar el correcto ejercicio del derecho fundamental a la salud de los colombianos.

“La crisis de la salud que cobra vidas, cierra servicios, afecta el suministro de medicamentos, debilita la sostenibilidad del sistema, atenta contra el talento humano en salud, exige personas competentes para buscar una solución”, indicó.

Por lo mismo, le pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “poner la cara” y explicarle al país las razones por las que se realizaron estos nombramientos.

Por último, pidieron la revocatoria inmediata de esta decisión.