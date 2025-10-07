Suscribirse

Precandidatos del Pacto Histórico firmaron documento en el que dicen que seguirán adelante con la consulta, a pesar de decisión judicial

Los precandidatos se habrían reunido en la Casa de Nariño para examinar alternativas.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 2:29 a. m.
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero hicieron el anuncio. | Foto: Suministrada

En el Pacto Histórico seguirán adelante con la consulta interna que estaba programa para el próximo 26 de octubre, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá negó esa posibilidad.

Tras un encuentro en la Casa de Nariño, los tres precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero publicaron una fotografía junto a un documento en el que dicen que continuarán con ese proceso.

“Los precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero irán a una consulta partidista el próximo 26 de octubre de 2025. La candidatura que gane la consulta partidista, irá a la consulta popular del Frente Amplio del próximo 8 de marzo de 2026″, dijeron.

Carta del Pacto Histórico.
Esta es la carta del Pacto Histórico. | Foto: Suministrada

Desde el Pacto Histórico anunciaron que continuarán con ese proceso y que este miércoles, 8 octubre, definirán la situación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, sin embargo, lo cierto es que hasta el momento sigue en firme la decisión judicial.

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje en el mismo sentido, sin embargo, no es claro cómo podrían lograrlo.

