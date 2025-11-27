Sigue la confrontación entre el precandidato presidencial, Daniel Quintero, y el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, que anunció este jueves una acción penal contra el exmandatario del Distrito.

El nuevo capítulo comenzó este 26 de noviembre cuando Quintero aseguró que López tendría injerencia sobre el ente de control disciplinario de Antioquia, por lo que alertó al procurador Gregorio Eljach.

“Señor procurador, este concejal anda diciendo en Medellín que controla la Procuraduría y que es intocable. Quisiera saber si es cierto”, manifestó el exalcalde a través de un video que divulgó en X, y agregó que interpuso una denuncia por estos hechos.

El presidente del Concejo de la capital de Antioquia, que representa los intereses del Centro Democrático en esa corporación, contraatacó y anunció que llevará la situación de Quintero ante la justicia.

Al exalcalde Quintero lo denunciaré por decir que yo controlo la Procuraduría.

Esa acusación es falsa, irresponsable y propia de alguien que huye de la justicia.

Yo defiendo a Medellín; usted colecciona imputaciones.

Hoy ni Petro lo respalda.

