Álvaro Uribe informó que la bancada del Centro Democrático presentará un proyecto de alivio al catastro que el expresidente calificó como una medida “confiscatoria”.

El expresidente hizo ese anuncio respondiendo a una publicación del representante electo, Daniel Briceño, en la que el congresista explicó cómo opera el cobro del impuesto predial y aclaró que la subida en ese gravamen fue establecida en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.

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El artículo 49 de ese documento contempló que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi establecería la actualización del avalúo catastral en todos los municipios donde no se había renovado ese impuesto. Y, justamente, el Gobierno nacional implementó esa medida.

“La bancada del Centro Democrático presentará un proyecto de alivio del Catastro Confiscatorio“, expresó el expresidente en su cuenta de X.

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El Gobierno efectuó la actualización catastral. No obstante, no tramitó una ley para ponerle topes al incremento en el impuesto predial que era necesaria para actualizar la norma enfocada en ese mismo objetivo, ley que había sido promovida por la administración de Iván Duque.