Confidenciales ¿Qué hacía Piedad Córdoba en Venezuela cuando tuvo problemas con Migración Colombia?

La exsenadora Piedad Córdoba poco ha hablado frente a su más reciente visita a Venezuela que le generó un dolor de cabeza con Migración Colombia porque, según la entidad, evadió llamados en el momento de regresar al país.

Córdoba, en diálogo con SEMANA, entregó su versión de los hechos. Dijo que pasó por Migración Colombia a su llegada al país.

“No me di cuenta, no vi que hubiera algún funcionario de la Embajada de Colombia.. Yo me había presentado en Venezuela, yo llegué a Bogotá a sellar el pasaporte y me dijeron que eso podía hacerlo en la calle 100. Ahí se arrancó el escándalo. Iba con siete personas, ninguna selló el pasaporte, a ninguna le pusieron problema, a la única fue a mí”.

La exsenadora ya compareció ante Migración Colombia hace 20 días y entregó su versión. Al menos, dejó claro que no pretendía esconderse de nadie. “Presenté los descargos y ya, me quedaron de confirmar, la multa que habían dicho de 8 millones no era cierto”, aclaró. “Si fuera para esconderme no me hubiera ido por ahí, ante los ojos de todo el mundo”.

Pero ¿qué estaba haciendo en Venezuela? Córdoba- contó- participó en Caracas como invitada internacional en un foro que se desarrolló por el Bicentenario de Carabobo- la batalla liderada por Simón Bolívar que le dio la independencia a Venezuela-. Infortunadamente subiéndose a una camioneta blindada se quebró el peroné. “Me tuvieron que operar y cuando pude caminar me vine para Colombia”, dijo.

Su regreso al país lo hizo en avión desde Caracas - Táchira, ingresó por la zona de frontera y posteriormente voló desde Cúcuta hacia Bogotá. Antes de llegar al país, estuvo en Táchira donde, según su versión, se encontró con varios colombianos y hablaron sobre la situación de la frontera. “Estuve como 20 días”, detalló.

Córdoba- quien insiste en pedirle a Iván Duque que reabra totalmente la frontera con Venezuela- le contó a SEMANA que no tiene contactos con Nicolás Maduro y la última vez que lo vio fue en diciembre pasado, en medio de su papel como testigo internacional de la jornada electoral en Venezuela. “Ni siquiera tengo su número de teléfono”, afirmó.