“Que no vayan a pensar que en Colombia somos diez millones de marranos”: Uribe reacciona al mensaje de Petro

El expresidente se sumó a las críticas que han surgido por las declaraciones del mandatario desde Japón.

Redacción Confidenciales
6 de septiembre de 2025, 2:10 a. m.
“Van diez millones de toneladas de lechona vendidas en la feria”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X tras visitar el pabellón de Colombia en Expo Osaka 2025; su declaración ha generado múltiples reacciones.

Diferentes sectores políticos han criticado al mandatario por la cifra entregada y el expresidente Álvaro Uribe se sumó a quienes le han respondido.

Sin embargo, Uribe acudió a la ironía para responderle a Petro y publicó un mensaje que se volvió viral.

“Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”, dijo Uribe.

El escrito de Uribe ha sido bastante comentado y se suma a la ola de críticas contra Gustavo Petro por entregar esa cifra de manera pública.

A pesar de las críticas, el presidente no ha borrado sus mensajes ni se ha referido al tema.

