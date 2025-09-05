Confidenciales
“Que no vayan a pensar que en Colombia somos diez millones de marranos”: Uribe reacciona al mensaje de Petro
El expresidente se sumó a las críticas que han surgido por las declaraciones del mandatario desde Japón.
“Van diez millones de toneladas de lechona vendidas en la feria”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X tras visitar el pabellón de Colombia en Expo Osaka 2025; su declaración ha generado múltiples reacciones.
Diferentes sectores políticos han criticado al mandatario por la cifra entregada y el expresidente Álvaro Uribe se sumó a quienes le han respondido.
Sin embargo, Uribe acudió a la ironía para responderle a Petro y publicó un mensaje que se volvió viral.
“Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”, dijo Uribe.
Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 6, 2025
El escrito de Uribe ha sido bastante comentado y se suma a la ola de críticas contra Gustavo Petro por entregar esa cifra de manera pública.
A pesar de las críticas, el presidente no ha borrado sus mensajes ni se ha referido al tema.