Luego de que el presidente Petro le advirtiera al presidente Trump y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la inconveniencia de amenazarlo y la posibilidad de que eso despertara al “jaguar popular” entre el pueblo colombiano; sugirió en sus redes sociales construir una estatua de ese animal para representar la lucha de Colombia contra los intentos de ruptura de la soberanía.

La idea, publicada en su cuenta de X, acompañada de una imagen prototipo del jaguar y con el mensaje: “¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?“, fue fuertemente cuestionada por la ciudadanía, algunos le recordaron al presidente que su Gobierno había declarado un estado de emergencia económica en el país, justamente por falta de recursos.

Varios usuarios plantearon dudas sobre el costo de una obra de este tipo, su prioridad frente a necesidades sociales urgentes y la ausencia de detalles técnicos sobre ubicación, financiación o entidad ejecutora. Otros, en cambio, defendieron la iniciativa como una inversión cultural y un hito arquitectónico con potencial turístico y simbólico.

Otros tantos, en su mayoría personalidades de la oposición, le recordaron a Petro que, mientras el “fantasea” en redes sociales, el país atraviesa por una fuerte arremetida de grupos armados que tienen en jaque la seguridad nacional.

“Presidente. Mientras usted fantasea con extravagantes y costosos monumentos de autoexaltación, hay una crisis humanitaria en Catatumbo causada por los grupos criminales que se fortalecieron con su alcahuetería. Déjese de pendejadas y gobierne”, se lee en uno de los mensajes.