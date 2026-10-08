“Se van a llevar otra derrota”: Abelardo De La Espriella habla de la oposición y las urnas

En el discurso que emitió este 7 de octubre el presidente Abelardo De La Espriella, en Bogotá, durante un evento sobre Miguel Uribe Turbay, se refirió a la oposición, las elecciones y una posible derrota en las urnas.

El jefe de Estado mencionó que los sectores declarados en oposición tienen plena libertad para criticarlo, cuestionarlo y enfrentar sus iniciativas, incluso aspirar legítimamente a reemplazarlo al concluir su mandato siempre y cuando se actúe en el marco de la ley.

Abelardo De La Espriella reaccionó a marchas anunciadas por el Cric y les hizo advertencia: “Este Gobierno no se deja amenazar”

De La Espriella marcó una línea roja en ese plan: “Lo que jamás voy a aceptar es que el terrorismo pretenda disfrazarse de oposición, ni que bajo el pretexto de enfrentar al Gobierno se acuda a la violencia, la intimidación o las vías de hecho. Esa diferencia la tengo clara”.

Su tesis es que al adversario político lo enfrenta con argumentos y en las urnas, “y se van a llevar otra derrota”, agregó el primer mandatario frente a una multitud este 7 de octubre en la capital del país: “A quien recurra a la violencia lo voy a enfrentar con toda la fuerza de las armas y las leyes”, concluyó.