Seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella instalaron una valla del candidato en el Golden Gate, en San Francisco

La aparición de la valla se da en medio del tenso clima diplomático entre Colombia y Estados Unidos.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 8:31 p. m.
Abelardo de la Espriella en San Francisco.
Abelardo de la Espriella en San Francisco. Foto: Semana

En medio de las tensas relaciones entre la Casa de Nariño y Washington, la campaña del abogado y candidato Abelardo de la Espriella tuvo una aparición llamativa en San Francisco, donde sus seguidores desplegaron una valla en el icónico Golden Gate Bridge con el mensaje “Tigre, salve usted la patria”, consigna que acompaña su aspiración electoral.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La presencia de ese mensaje en uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos coincidió con un nuevo episodio de fricción entre los gobiernos de Colombia y ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han sostenido recientes cruces tras la captura en Caracas del mandatario venezolano Nicolás Maduro y los señalamientos de ambos mandatarios en los que se han llamado “enfermo” y “senil”.

Incluso, la tensión llegó hasta un punto tan alto que el presidente Petro aseguró que estaría dispuesto a volver a las armas para defender a la patria; la canciller dijo que el Ejército colombiano estaba capacitado para defender la soberanía del país.

Candidato a la Cámara dijo que desde el Congreso tendrá en la mira la renovación del Campín tras llegada de Corficolombiana

Iván Cepeda se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez: “Agradezco su apoyo a Colombia”

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Gustavo Petro aseguró en la plaza que cuando era candidato atentaron con armas contra él, pero en ese atentado dijo otra cosa

Misión de observación electoral de la Unión Europea monitoreará contiendas de 2026 en Colombia

Gustavo Petro le responde a María Elvira Salazar, quien dijo que el mandatario había entendido que “Trump no juega”

Presidente Petro tras las marchas en contra de las políticas de Trump: “La política de la mentira; casi sumen a Colombia en guerra”

Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella envía carta a la fiscal de EE. UU.: pide responder cinco preguntas sobre Petro y plata de Maduro en su campaña
Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella. Barranquilla Noviembre 13 de 2025. Foto: Juan Carlso Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

En ese contexto, ambos jefes de Estado mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con cultivos ilícitos, producción de drogas y las rutas del narcotráfico que conectan a Colombia y Venezuela con territorio estadounidense.

De manera paralela, De la Espriella envió una carta dirigida a Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la fiscal general, Pam Bondi, en la que solicitó una intervención más activa de Washington frente a lo que considera la infiltración del crimen organizado en instituciones colombianas.

Abelardo de la Espriella en San Francisco

Noticias Destacadas