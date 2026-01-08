Seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella instalaron una valla del candidato en el Golden Gate, en San Francisco

En medio de las tensas relaciones entre la Casa de Nariño y Washington, la campaña del abogado y candidato Abelardo de la Espriella tuvo una aparición llamativa en San Francisco, donde sus seguidores desplegaron una valla en el icónico Golden Gate Bridge con el mensaje “Tigre, salve usted la patria”, consigna que acompaña su aspiración electoral.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La presencia de ese mensaje en uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos coincidió con un nuevo episodio de fricción entre los gobiernos de Colombia y ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han sostenido recientes cruces tras la captura en Caracas del mandatario venezolano Nicolás Maduro y los señalamientos de ambos mandatarios en los que se han llamado “enfermo” y “senil”.

Incluso, la tensión llegó hasta un punto tan alto que el presidente Petro aseguró que estaría dispuesto a volver a las armas para defender a la patria; la canciller dijo que el Ejército colombiano estaba capacitado para defender la soberanía del país.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Noviembre 13 de 2025. Foto: Juan Carlso Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

En ese contexto, ambos jefes de Estado mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con cultivos ilícitos, producción de drogas y las rutas del narcotráfico que conectan a Colombia y Venezuela con territorio estadounidense.

De manera paralela, De la Espriella envió una carta dirigida a Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la fiscal general, Pam Bondi, en la que solicitó una intervención más activa de Washington frente a lo que considera la infiltración del crimen organizado en instituciones colombianas.