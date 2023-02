Confidenciales Senador del Centro Democrático tramitó un consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa y al final no lo invitaron: ¿qué pasó?

El senador del Centro Democrático Esteban Quintero es oriundo del oriente antioqueño. De los 70.000 votos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de marzo de 2022, más de 30.000 los consiguió en esa zona del país, una de las más golpeadas por hechos de orden público en las últimas semanas.

Ante ese escenario, el dirigente ha sido insistente en las denuncias de inseguridad de su región ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez. De hecho, promovió un consejo extraordinario de seguridad donde el Gobierno nacional hiciera presencia.

“Señor ministro de Defensa, Iván Velásquez: me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle consejo de seguridad en el oriente antioqueño”, pidió el congresista el 28 de enero de 2023 a través de un comunicado de prensa.

El minDefensa, a través de Alexandra Paola González, la secretaria de Gabinete de su cartera, respondió que el alto funcionario analizaría la viabilidad.

“Ministro, creo que no es momento de análisis. Hay una necesidad urgente de un consejo de seguridad en el oriente de Antioquia. Últimos hechos, especialmente en el municipio de Nariño y Abejorral, demuestran que la situación no da más espera y el Gobierno debe actuar de inmediato”, respondió.

Lo curioso –dijo Quintero– es que el ministro de Defensa adelantó el consejo de seguridad en la tarde de este viernes 24 de febrero en Sonsón, Antioquia, y no lo invitaron. “Hubiera sido importante que nos hubieran escuchado por la situación de seguridad en 23 municipios”, dijo Quintero a SEMANA.

“Con la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe se convirtió en ejemplo de la seguridad del país. Habría sido interesante acompañarlos, lamentablemente no recibí invitación alguna. A la comunidad a la que me debo, quiero reiterarles mi férreo compromiso con su bienestar”, expresó.

Esta no es la primera vez que le niegan a un congresista del Centro Democrático un ingreso a un consejo de seguridad en este Gobierno. El 28 de octubre, el senador José Vicente Carreño denunció que no lo dejaron participar de un encuentro con el ministro de Defensa en Arauca, su departamento. “Me dijeron: ‘no, qué pena, pero para usted no hay ingreso y este es el protocolo de Presidencia”, relató.