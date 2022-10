Habla congresista uribista que no dejaron entrar a consejo de seguridad con Petro: “Me dijeron ‘no, qué pena, pero para usted no hay ingreso y este es el protocolo de Presidencia’”, contó

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó en el consejo de seguridad de Arauca?

JOSÉ VICENTE CARREÑO: Que este jueves en Arauca había un consejo de seguridad por parte del Presidente y las autoridades administrativas de Arauca. Luego se haría una reunión entre el mandatario, las comunidades, los gremios, loa alcaldes, los diputados, los concejales y demás y, por supuesto, como dirigente que soy del departamento de Arauca y senador y con la responsabilidad de asistir a estos eventos asistí, pero cuando fui a ingresar el jefe de avanzada de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) me dijo textualmente ‘usted no tiene ingreso acá, no está autorizado’.

S: ¿Es decir que no lo dejaron entrar al consejo de seguridad?

J.V.C.: Obviamente no ingresé a las instalaciones en las que se estaba realizando este evento, en la Brigada 18 de Arauca. Lo que hice fue un comunicado informándole al país de estos hechos. Me parece absurdo que se dé una orden desde Presidencia, según el señor jefe de seguridad de la UNP, que un senador no podía ingresar.

S: ¿Y usted qué hizo en ese momento?

J.V.C.: Hice caso. Uno no puede ponerse a discutir ni a pelear con unos muchachos que simplemente cumplen unas órdenes. Yo rechazo esto, porque uno representa intereses de la región y en esta clase de eventos es en los que se debe estar muy atento para dar sus puntos de vista, opinar y ser el vocero de una comunidad frente a los hechos que se presentan en un departamento como el de Arauca.

S: ¿Le dieron alguna razón puntual de por qué no lo dejaron entrar al consejo de seguridad con el presidente Petro?

J.V.C.: No, sencillamente en ese momento estaban ingresando los alcaldes de departamento de Arauca, algunos diputados y líderes del departamento y yo quería ingresar. Lo intenté, me identifiqué con las personas encargadas del evento, las cuales me dijeron ‘no, qué pena, pero para usted no hay ingreso y este es el protocolo de Presidencia’. Dice ‘listo hermano, no hay problema’, y me devolví. Queda uno sin palabras.

S: ¿Qué opina de que no lo hayan dejado entrar a este evento con el jefe de Estado?

J.V.C.: Que es difícil, porque independientemente de colores políticos, que seamos o no de oposición al Gobierno nacional, es un mensaje maluco que no podamos ingresar a un evento de estos tan importante para la región.

S: ¿Esta negativa tuvo que ver con que usted sea congresista de la oposición a Petro?

J.V.C.: Pues no sería tan osado para hacer una aseveración de estas, pero pudieron ingresar los demás funcionarios y otras personalidades del departamento y no entiendo por qué no me dejaron ingresar a mí. No podría asegurar quién dio la orden, lo único que sé es que el jefe de avanzada de la UNP me dijo que era el protocolo de Presidencia y que yo no tenía ingreso. Así, en esos términos.

S: ¿Qué paso finalmente en ese consejo de seguridad?

J.V.C.: Luego del evento quedó un disgusto entre los medios del comunicación de Arauca, porque el Presidente no quiso dar declaraciones después del consejo de seguridad, sino que salió y dejó a los periodistas, como dicen por ahí, ‘como novia vestida’. Hoy escuché en los medios locales de Arauca el inconformismo porque no quiso atender la prensa araucana.

S: ¿Qué va hacer ante la negativa a su ingreso a este consejo de seguridad?

J.V.C.: Creo que hay que seguir trabajando por este país y la gente de esta región. Creo que fue un desacierto, si fue una orden de Presidencia, que no hayan dejado ingresar al senador del Centro Democrático. No voy a mandar cartas ni a exigir explicaciones, ni más faltaba. Esto es un mal mensaje, no porque sea el senador, sino porque representamos los intereses de la región. No sé de fondo cuál sería la razón. Debe ser, supongo yo, porque nosotros hacemos oposición, la cual ha sido inteligente. Estamos apoyando las iniciativas que son positivas para país y no aquellas que vayan en contra de los intereses del pueblo colombiano.