Confidenciales “Siempre ha sido un ejemplo en el respeto”: Centro Democrático sobre Uribe

El pasado 24 de junio se conoció que el expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente electo, Gustavo Petro, se reunirán en los próximos días luego de que el líder del Pacto Histórico lo invitara en medio de un evento público.

“La tarea fundamental hoy es el gran acuerdo nacional. Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro durante la entrega que le hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las credenciales como mandatario para el periodo 2022-2026.

En respuesta, Uribe agradeció la invitación de Petro, asegurando que acudirá “a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro.



Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

Al ver esta respuesta, varias personas y organizaciones alabaron la actitud del expresidente, empezando por su propio partido, el Centro Democrático, que por medio de una publicación en Twitter destacó su compromiso con Colombia.

“El presidente Álvaro Uribe siempre ha sido un ejemplo en el respeto a lo contradictores y la defensa a la democracia”, escribieron desde la colectividad uribista.

Asimismo, colocaron una imagen de Uribe y una frase que el líder de la derecha habría dicho durante una de sus tantas intervenciones públicas: “He vivido toda la vida en el debate y he procurado ser muy firme con las tesis, pero muy respetuoso con la opinión ajena”.