“Colombia gana”: reacción del presidente Duque sobre diálogo entre Uribe y Petro

El presidente de la República, Iván Duque, hizo una referencia directa sobre el diálogo que sostendrá el mandatario electo Gustavo Petro y su contradictor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que han protagonizado fuertes choques en varios escenarios y temas nacionales.

Duque señaló en su declaración que es positivo que en Colombia existan diálogos en medio de las diferencias, e indicio que se trata de una buena señal para el país.

“A mí me parece positivo que haya conversación, que haya diálogo y yo creo que los diálogos en medio de la diferencia le ayudan también a Colombia”, sostuvo Duque.

Y añadió el jefe de Estado: “es una buena señal y seguimos todos defendiendo nuestras convicciones. Yo creo que Colombia gana”.

El viernes de esta semana, Gustavo Petro, presidente electo, le agradeció al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber aceptado la invitación a participar del llamado gran acuerdo nacional, instancia en la que se busca el diálogo entre diversas fuerzas políticas, sociales y económicas.

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, trinó en su cuenta de Twitter el presidente electo.

En el discurso tras la entrega de su credencial como presidente electo, Gustavo Petro extendió una invitación al expresidente, su principal rival en política, a dialogar.

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, indicó en un aparte.

Quien también invitó al expresidente a dialogar fue Armando Benedetti, quien es considerado mano derecha de Gustavo Petro, quien sostuvo que el primero con el que se tenía que hablar en el marco del acuerdo nacional era Álvaro Uribe.

“En desarrollo del acuerdo nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado ocho de las once elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes. Yo creo que hay que hablar con Uribe, también con el ingeniero Rodolfo Hernández, con Federico Gutiérrez, invitarlos a un diálogo para ponernos de acuerdo en temas fundamentales que tienen que ver con la reforma agraria, una reforma tributaria, la justicia social, la transición energética”, aseguró el senador en entrevista con SEMANA.

Sobre estas invitaciones, en un pronunciamiento inesperado, el exmandatario dijo que representará al Centro Democrático en el diálogo que propone el presidente electo.

“Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, publicó en un mensaje el expresidente Uribe.

Reunión Duque y Uribe

No estaba en la cuenta de nadie y tampoco figuraba en la agenda oficial del presidente de la República, Iván Duque, el encuentro que sostuvo con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, fotografía que tuvo como escenario la región de Montería.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado indicó que en ese encuentro con Uribe abordó el avance que ha tenido su gobierno en programas sociales como Ingreso Solidario, subsidio que según la administración Duque nació en medio de la pandemia del coronavirus para ayudar a la población más vulnerable.

En el mensaje, el cual está acompañado de una foto, se ve al mandatario colombiano con una de las beneficiarias del programa Ingreso Solidario y en otro lado de la imagen al expresidente Uribe.

“Agradable encuentro en Montería con @AlvaroUribeVel, antes de salir a Caucasia, Antioquia, para la entrega de la novena vía 4G en nuestro Gobierno. Junto a Patricia, una beneficiaria de Ingreso Solidario, hablamos de cómo este programa ha beneficiado a millones de hogares”, publicó Iván Duque.

Esta semana, el presidente de la República, Iván Duque, hizo referencia a los programas sociales que impulsó su Gobierno y que nacieron a partir de la pandemia del coronavirus, para aliviar los bolsillos de los más vulnerables en medio de esa dificultad que atravesó no solo Colombia sino el mundo.

Finalmente, el saliente mandatario fue claro en manifestar que su Gobierno dejará todo listo para que se pueda prorrogar el subsidio de Ingreso Solidario para 2023, pero que su materialización o ejecución dependerá de lo que decida la próxima administración, que en este caso en el gobierno entrante de Gustavo Petro.