“Gustavo Petro debe corregir”: Jorge Robledo considera que es un error no firmar nuevos contratos de exploración petrolera

Una de las razones que distancia al senador Jorge Enrique Robledo y al presidente electo Gustavo Petro, es la intención del nuevo mandatario de suspender la realización de nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia, una propuesta que el congresista de Dignidad le parece lesiva para las finanzas del país.

Este viernes, Robledo nuevamente le salió al paso a la polémica iniciativa y dijo que “es un error garrafal no firmar nuevos contratos de exploración petrolera. Gustavo Petro debe corregir. Y decirlo públicamente. Eso es obvio”.

El excandidato presidencial de Dignidad hizo la afirmación tras las declaraciones de Ricardo Bonilla, el asesor económico de Gustavo Petro, quien insistió durante la semana en que no se firmarán nuevos contratos.

Aunque no lo dijo el nuevo presidente, Bonilla es una de las personas que le habla al oído a Petro y podría traducirse en una intención del gobierno de izquierda después del 7 de agosto.

En realidad, la posición de Robledo no es nueva porque el líder de izquierda ha venido insistiendo en su propuesta desde la campaña presidencial.

En agosto de 2021, el exintegrante del Polo Democrático calificó la iniciativa como incorrecta y hasta peligrosa. ”Muy errado el anuncio de Gustavo Petro de que en su gobierno suspenderá la exploración petrolera en Colombia porque terminaríamos importando combustibles, golpearía la economía y el empleo y haría trizas las finanzas nacionales. Y en nada se reduciría el calentamiento global”, advirtió.

En su momento, el tema estuvo tan caldeado entre Petro y Robledo que ambos coincidieron en la necesidad de debatir en SEMANA sobre el cambio climático y la exploración de nuevos yacimientos de petróleo, pero el hoy presidente no acudió al encuentro.

“Él sabe muy bien que ese debate lo tiene perdido, no tiene la razón””, dijo. Por esa razón se “patrasió” para asistir al debate, manifestó.

En ese momento, Robledo le dijo a SEMANA que la iniciativa de Petro tiene dos fallas garrafales. “El primero, es que si uno no busca más petróleo y no exporta petróleo, le hace un daño brutal a la economía colombiana, al empleo y al desarrollo nacional. Pero además, no resuelve nada en el tema ambiental, él se equivoca también en eso. Realmente el aporte de Colombia a este problema ambiental de los gases de efecto invernadero es supremamente bajo y no se resolvería si se dejara de exportar, de buscar petróleo”, detalló.

Durante la reciente campaña presidencial, Jorge Robledo votó en blanco y no ha dejado de lanzar más de una pulla contra las primeras decisiones del Pacto Histórico. Por ejemplo, él hace parte de los líderes de izquierda que no vio con buenos ojos la postulación de Roy Barreras como candidato a la presidencia del Senado respaldado por la coalición del nuevo gobierno.

“Es una afrenta al anhelo de cambio de los colombianos que Gustavo Petro ponga a Roy Barreras como presidente del Senado. Qué cambio va a representar quién fue uribista y santista y ahora es petrista.¡Y el jefe petrista que peor brilló por el matoneo y cinismo en los petrovideos!”, añadió.

Jorge Robledo y Gustavo Petro fueron aliados políticos durante el paso de ambos en el Polo Democrático.

De hecho, el senador respaldó al líder de la Colombia Humana en su campaña presidencial del 2014, pero fue derrotado. La elección la ganó Juan Manuel Santos y mientras el Polo decidió hacer oposición, el hoy presidente electo terminó apoyando al gobierno del Nobel de Paz. Desde ahí empezó una ruptura que, hasta el momento, no logra su punto de retorno.