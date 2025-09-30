Este lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, les pidió a todos los miembros del gabinete que, en solidaridad con el presidente Petro, renunciaran a su visa americana.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, le respondió así: “¿Cómo se ‘renuncia’ a algo que no se tiene?”.

El segundo al mando del Departamento de Estado, y mano derecha de Marco Rubió, publicó una imagen que se ha hecho conocida en X: un reflejo parecido a la “batiseñal”, un dispositivo que emite el logo de murciélago para llamar a Batman, pero con el logo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al lado de esta leyenda: “el quitavisas”.

No lo olvide, @DeputySecState: en Miami vive @Margaritarosadf, comunista confesa y defensora acérrima de la tiranía de Petro. Y también están los negocios del cargamaletas de Petro, @GustavoBolivar. https://t.co/zi0UPqKXW1 — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) September 30, 2025

El trino generó muchas reacciones. Entre ellas, la de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de la precandidata María Fernanda Cabal.

“No lo olvide, @DeputySecState: en Miami vive @Margaritarosadf, comunista confesa y defensora acérrima de la tiranía de Petro. Y también están los negocios del cargamaletas de Petro, @GustavoBolivar”.

No es el único que en estos días ha mencionado a la actriz, que es una de las más acérrimas defensoras del presidente en redes sociales y que vive en los Estados Unidos.

En acto de rebeldía @Margaritarosadf debería renunciar a la visa americana. — Julián (@JUDAN_1020) September 27, 2025

La actriz se apartó en esta oportunidad de la posición del presidente Petro. “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente. Veo que los opositores se empecinan en desacreditar el modelo progresista de país como si de la personalidad del presidente dependiera el inmenso y estudiado contenido de su propuesta”.