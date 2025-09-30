Suscribirse

Tras decisión contra Gustavo Petro, se pronuncia el “quitavisas” y algunos le piden mirar hacia Margarita Rosa de Francisco

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, respondió a la petición de Armando Benedetti al gabinete de renunciar a las visas: “¿Cómo se ‘renuncia’ a algo que no se tiene?”.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 12:05 p. m.
.
José Felix Lafaurie le pidió al subsecretario de Estado, Christopher Landau, analizar el caso de Margarita Rosa de Francisco. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Este lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, les pidió a todos los miembros del gabinete que, en solidaridad con el presidente Petro, renunciaran a su visa americana.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, le respondió así: “¿Cómo se ‘renuncia’ a algo que no se tiene?”.

Contexto: La cascada de amenazas de Gustavo Petro: a Trump, a EE. UU., a la ONU, al TLC y a China; 10 frases explosivas de un presidente sin visa

El segundo al mando del Departamento de Estado, y mano derecha de Marco Rubió, publicó una imagen que se ha hecho conocida en X: un reflejo parecido a la “batiseñal”, un dispositivo que emite el logo de murciélago para llamar a Batman, pero con el logo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al lado de esta leyenda: “el quitavisas”.

El trino generó muchas reacciones. Entre ellas, la de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de la precandidata María Fernanda Cabal.

“No lo olvide, @DeputySecState: en Miami vive @Margaritarosadf, comunista confesa y defensora acérrima de la tiranía de Petro. Y también están los negocios del cargamaletas de Petro, @GustavoBolivar”.

No es el único que en estos días ha mencionado a la actriz, que es una de las más acérrimas defensoras del presidente en redes sociales y que vive en los Estados Unidos.

La actriz se apartó en esta oportunidad de la posición del presidente Petro. “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente. Veo que los opositores se empecinan en desacreditar el modelo progresista de país como si de la personalidad del presidente dependiera el inmenso y estudiado contenido de su propuesta”.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco se desmarca de Gustavo Petro: “Ser progresista no quiere decir aplaudirle todo a la persona del presidente”

Luego, dijo: “El proyecto es más grande que un YO; más grande que el mismo presidente. Este gobierno ha hecho por la población excluida lo que ningún gobierno de derecha ha logrado, y son esos pasos los que algunos anhelamos que se sigan dando y profundizando, no las salidas en falso, escándalos de corrupción, nombramientos cuestionables y tampoco los descaches en teoría feminista”.

.

.

