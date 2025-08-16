Suscribirse

“Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”: Gustavo Petro

El presidente dijo esa frase en un consejo de ministros este viernes en la noche.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 11:49 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, reclamó a sus ministros por la falta de inversión en lugares como Chocó.
| Foto: Tomado del Consejo de Ministros.

El presidente Gustavo Petro se defiende, en medio del escándalo que ha provocado la revelación de un documento en el que se demuestra que la embajada de Colombia en Nicaragua hizo gestiones para que Carlos Ramón González lograra la ciudadanía en Nicaragua.

“Nos enteramos por la prensa, toca confesarlo, la canciller también y la anterior canciller también. No es cierto, el Gobierno Nacional no pidió ninguna residencia de Carlos Ramón. Yo quise que preguntaran en Nicaragua cuál es la versión de ellos”, aseguró el presidente.

El mandatario habló luego de que el entonces embajador de Colombia en ese país, el hoy senador León Freddy Muñoz, aseguró que en efecto, “en el marco de mis funciones como Embajador, facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional”.

En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.
| Foto: SEMANA

Muñoz, sin embargo, aclaró que él no fue quien hizo la solicitud de un alojamiento permanente y que en el momento en que él actuó no había aún imputación contra González, quien hoy está prófugo de la justicia e implicado en el escándalo de la UNGRD.

Contexto: Exclusivo: la Fiscalía presentó el organigrama criminal del escándalo de la UNGRD. En la pirámide aparece Carlos Ramón González, y al final figura un precandidato presidencial

“No informé ni realicé consulta alguna sobre este asunto con la Cancillería o con la Presidencia de la República, estas acciones están dentro del ejercicio de la que fue mi labor como Embajador”, detalló.

El presidente Petro, en un consejo de ministros en la noche del viernes, hizo hincapié en que él no intercedió en ningún momento por González.

“No nos han aceptado nuevo embajador. Nicaragua no es amistosa con Colombia y no con este gobierno, porque nosotros le servimos a través de la justicia que siguiera avanzando en el mar territorial de Colombia”

“Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse”, enfatizó.

