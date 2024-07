El mundo después del virus

No cabe duda de que el respaldo internacional ha logrado reducir la dispersión del virus. Seguramente, la alianza entre Estados termine por neutralizar la pandemia, y científicos de varias nacionalidades aportarán para conseguir la cura del covid-19 . Pero mientras unos ondean la bandera del multilateralismo y la globalización, otros dicen que este modelo, al abrir las puertas del mundo de par en par, causó el problema. Muchos expertos han empezado a advertir que así será, y esto daría pie a múltiples posibilidades, desde el reforzamiento de las economías locales para depender menos del resto del mundo hasta el impulso de Gobiernos nacionalistas.

Hasta los más acérrimos defensores del sistema neoliberal tomarán medidas. Para Stéphane Garelli, economista suizo y profesor de la Universidad de Lausana, “ Al sistema global de economías de escala lo reemplazará un sistema global de desacoplamiento . Los países van a intentar cambiar la cadena de producción y diversificar sus mercados para no depender de uno solo. La economía sería menos vulnerable, pero la producción más cara”. Garelli agrega que “la gente deberá tomar decisiones. Si una empresa tiene fábricas en todo el mundo y no en un solo país, los productos pueden ser más caros. La adaptación del sistema liberal tiene un costo”.

Los expertos son pesimistas al respecto. Dicen que desde que el virus salió de China los ataques racistas contra la población oriental mostraron el primer signo de la reconfiguración social que está por venir. Como le aseguró a SEMANA Jean-Yves Camus, director del Observatorio de los Radicalismos Políticos de la Fundación Jean Jaurès, en París, “La reducción de la libre circulación de personas implantada en varios países podrá parecer más legítima cuando termine la crisis, y será más legítimo criticar a la Unión Europea”. Además, la coyuntura daría pie a los gobiernos nacionalistas que ya tenían impulso en el Viejo Continente, como el de Reino Unido, Polonia o Hungría. Camus añade que “algunos países de la Unión Europea desean que se tomen medidas más allá del cierre de fronteras de Schengen y que se establezcan controles en el interior del continente”.

En este sentido, aunque resulte paradójico, la comunión internacional alrededor de la crisis sanitaria podría desatar el unilateralismo en Occidente. Estados Unidos, que bajo el mandato de Donald Trump ya venía deteriorando voluntariamente su relación con la Unión Europea, ahora podría justificar esa política con más facilidad. El desmesurado crecimiento de la epidemia en Europa sería la excusa perfecta para deslegitimar los principios fundacionales liberales de la comunidad al señalarlos de artífices de la propagación del virus en el resto del mundo. Romuald Sciora, ensayista y documentalista experto en instituciones internacionales, le recordó a SEMANA que las organizaciones internacionales y alianzas multilaterales ya atravesaban esta profunda crisis. Para él, “El equilibrio entre las grandes potencias no será impactado directamente. Pero el sistema multilateral, casi agonizante, no se levantará de esta crisis. La organización mundial, si podemos llamarla ‘organización’, se parecerá quizás al sistema que hubo entre las dos guerras mundiales. Es decir, un gran desorden en el que las relaciones entre potencias se llevarán a cabo de manera bilateral. Las alianzas de ayer no tendrán mucho valor, y si la crisis dura un año, la mayoría de los sistemas democráticos podría declinar para provecho de los regímenes autoritarios”. José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía de la Universidad de Córdoba, en España, coincide con esta posibilidad, y la atribuye al pánico alrededor de la escalada de la emergencia: “El miedo, decía Hobbes, tiene como objetivo apartarnos de algo. En este caso, el miedo al coronavirus aísla, separa. Se está perdiendo una oportunidad de oro para reforzar la globalización y afianzar el apoyo internacional. Haber consensuado desde el primer minuto una política de cooperación uniforme habría sido lo ideal”.

Una revolución local

La emergencia sanitaria ha llevado a millones de personas a lidiar con un panorama inédito. En 2020 parecería una locura que más de la mitad de los estudiantes del mundo no vayan a clase, o que países del primer mundo como España e Italia estén confinados en casa. Pero esta inesperada alteración del orden natural, e interiorizado, del sistema global también ha advertido sobre otras realidades ignoradas.