“Nuestro estado emocional es éxtasis, nuestro alimento es el amor, nuestra adicción, la tecnología, nuestra religión, la música. Nuestra opción para el futuro es el conocimiento y para nosotros la política no existe”.

De espíritus libres a fiestas capitalistas

El verdadero delirio

Actualmente, se mantienen las dos vertientes, las comerciales –parte de la cultura clubbing y de festivales– y las clandestinas o free parties . Estas últimas son las que levantan mayores controversias. Se trata de eventos organizados por colectivos –llamados soundsystems –, tienen carácter secreto, carecen de programa, no tienen ánimo lucrativo –la recaudación se revierte en la propia organización de la fiesta–, suelen durar varias jornadas y apuestan por espacios alejados de los núcleos urbanos para no molestar ni ser molestados.

Por otra parte, son espacios comunitarios al margen de la vida cotidiana, una especie de heterotopías y zonas liminales en las que el amor, la paz, la unión y el respeto constituyen sus normas de convivencia. De hecho, son espacios seguros y no violentos, en los que las mujeres son respetadas y no se cosifican sexualmente.

“Somos una entidad masiva, una aldea tribal, global, que supera cualquier ley establecida por el hombre, así como la geografía y el tiempo en sí mismo. Somos masivos. Somos uno solo”.

