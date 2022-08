A qué hora y qué día se estrena ‘House of the Dragon’, el spin-off de ‘Game of Thrones’

Este fin de semana se acaba la espera para todos los fans de la serie Game of Thrones, quienes llevan más de tres años esperando más producciones sobre el mundo creado por el escritor George R.R. Justamente, el domingo 21 de agosto, fue la fecha escogida por la productora de la precuela de la famosa serie, ‘House of the Dragon’, para contar la historia de la casa Targaryen y su conquista de Westeros.

La trama del spin-off se ubica más de 200 años antes de los eventos ya conocidos y discutidos al milímetro, domingo tras domingo, por ocho temporadas que solo se hicieron más y más ambiciosas durante ocho años. Tanto fue así que cerrarlas con contundencia satisfactoria para su masiva audiencia fue imposible. Eso no borra su récord de 59 Emmy ganados, que por algo mereció.

La audiencia de Game of Thrones ha manifestado sus ansias en la nueva producción, además con la intención de que esta pueda redimir a la serie del caótico final que tuvo, según afirman algunos de sus seguidores. Por lo mismo, House of the Dragon ha mantenido la fe y la expectativa intacta.

Pues bien, la plataforma HBO Max, encargada de producir y distribuir la serie desde sus inicios, ha revelado los horarios en el que se estrenará el primero de los diez capítulos del ‘spin-off’ en Latinoamérica, España y Estados Unidos:

Estados Unidos 9:00 p. m. hora del Este

México 8:00 p. m.

Puerto Rico 9:00 p. m.

Panamá 8:00 p. m.

Colombia 8:00 p. m.

Venezuela 9:00 p. m.

Ecuador 8:00 p. m.

Perú 8:00 p. m.

Bolivia 9:00 p. m.

Uruguay 10:00 p. m.

Paraguay 10:00 p. m.

Brasil 10:00 p. m.

Chile 9:00 p. m.

Argentina 10:00 p. m.

España 03:00 a. m. del 22 de agosto

Esta nueva producción tiene una misión básica pero nada automática: retomar y superar la grandiosidad narrativa y descarnada de Juego de tronos. Es decir, minimizar la conversación sobre un final que dividió opiniones y tiñó el legado de un absoluto fenómeno cultural. A juzgar por las palabras entusiastas de Martin, quien ya compartió reacciones del material que ha visto –y de lo que deja entrever el tráiler–, la serie puede conseguir su cometido.

Es de resaltar que la trama de House of the Dragon comienza contando la historia de cómo su protagonista, el rey Viserys Targaryen, es escogido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenthal.

Viserys, interpretado por el actor británico Paddy Considine, fue calificado como un hombre cálido, gentil y decente, el cual está movido solo por el deseo de honrar el legado de su abuelo pero, como se vio en Juego de tronos, las buenas intenciones de los personajes como él no necesariamente resultan buenos reyes, según se lee en las notas de producción del programa.

Esas limitaciones se hacen mucho más notorias cuando la dinastía Targaryen se ve sumida en una guerra civil, que es el gran tema de los 10 episodios de House of the Dragon, los cuales comenzarán a entretener a los fanáticos de la serie desde este 21 de agosto por la plataforma HBO Max, mientras tanto, muchas de estas personas e incluso, nuevos espectadores de la serie podrán comenzar a revivir las ocho temporadas de Game of Thrones para estar al tanto con la trama.