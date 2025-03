El comienzo

Lucía cerró los ojos y, de pronto, se vio a sí misma bajo el mar. La claridad era absoluta, y ni el fango ni la oscuridad de las profundidades podían privarla del impresionante espectáculo que se le mostraba. Un enorme galeón se alzaba ante ella tumbado sobre un costado y desarbolado pero magnífico. ¿Cuántos siglos llevaría bajo el agua? Bancos de peces y una enorme raya nadaban entre sus restos de manera natural, como si aquel espectro de gruesa y robusta madera formase desde siempre parte del paisaje. Le pareció que alguien estaba a junto a ella, y no le sorprendió ver a Marco, como si nunca se hubiese marchado de su lado. ¿Acaso las personas que amamos, cuando no están, dejan de existir? Lucía tuvo la sensación de que, después de mucho tiempo, por fin, estaba donde debía, y ni siquiera le extrañó el hecho de poder respirar en un mundo sumergido. ¿Sería así la muerte, como adentrarse en un sueño? Ya no sentía su cuerpo y, a la vez, comenzó a sentirlo todo. La mano de Marco sosteniendo la suya propia, seduciéndola con la mirada, como cuando todavía eran jóvenes. No necesitó palabras para comprender y se dejó llevar por su marido hacia el galeón. Desconocía si habría o no algún tesoro en las entrañas de aquel gigante marino, pero fue consciente, de forma muy nítida, de que ambos acababan de adentrarse en el caos maravilloso y sin fin que siempre habían perseguido.