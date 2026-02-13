Bogotá no frena la marcha en ofrecer nuevas apuestas musicales. Por eso, pronto vivirá una nueva experiencia cultural: El Concierskazo Fest 2026, un festival internacional gratuito que une ska, teatro y artes gráficas en un solo escenario. El evento tendrá lugar el domingo 1 de marzo de 2026 en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, en la que será una jornada continua de 8 horas de programación, desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y entrada libre hasta completar aforo.

Esta será su primera edición en formato festival, porque el Concierskazo despegó en 2024, a través de seis fechas, bajo el nombre El Concierskazo de El Punto Ska, realizadas en distintos espacios de Bogotá. Esa ocasión, la agrupación El Punto Ska propuso un formato híbrido que mezclaba música en vivo y teatro. Así pues, eso que comenzó como un show protagonizado por la banda y un DJ hoy evoluciona hacia un festival de gran formato, ampliando su propuesta artística, su duración y su impacto cultural.

La Media Torta será escenario de 8 horas de fiesta ska el domingo 1 de marzo. Foto: Concierskazo Fest / A.P.I.

El festival es posible gracias a un hecho puntual: El Punto Ska se llevó la Invitación Cultural ¡Arma tu festival! Eventos artísticos en los Escenarios Móviles o en el Teatro al Aire Libre La Media Torta – IDARTES 2025; así, El Concierskazo Fest 2026 entró a hacer parte de la programación oficial del escenario, garantizando el acceso gratuito para el público (hasta completar aforo, claro está).

El evento también cuenta con el respaldo de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), tras ganar la convocatoria Más Cultura Local para la producción y circulación de agentes artísticos, culturales y creativos en La Candelaria. Esto es resultado del trabajo realizado por la agrupación en esta localidad de manera independiente desde 2019. Con estas alianzas y trabajos público-privados se fortalece el alcance territorial y comunitario en la localidad de La Candelaria.

En cuanto a su programación musical, El Concierskazo Fest 2026 reunirá a Triciclo Circus Band (México), El Punto Ska, La Real Skademia, Breska, La Raska y Skartone. La jornada se complementa con la participación de los selectores Big Dirty Beat, Christine Killer y Black Rooster Selectah, y una curaduría pensada para ofrecer una experiencia continua, diversa y de alta calidad para los públicos que siguen el ska y sus cruces con otras expresiones urbanas.

Los presentadores de El Concierskazo Fest serán Diana ‘Amaranta’, gestora cultural y bailarina bogotana, e Iván Samudio, periodista, locutor y podcaster, fanático del ska bogotano, director de Anti*Cast (podcast) y 4LT3R (único programa radial en FM dedicado al ska, al punk y al hardcore).

Más allá de la música, el festival propone una experiencia cultural integral abierta a todo el público bogotano que vibra con el ska, el reggae, la música circense, el balkan, entre otros géneros.

El Concierskazo Fest apuesta por una magnitud similar a la que tuvo el Ska Para Todos Fest 2022, realizado también en La Media Torta y que congregó a más de 2.500 asistentes. En ese sentido, este festival se consolida como la nueva apuesta gratuita de gran formato de estos procesos culturales, en un contexto donde otros festivales históricos del género han pasado a modelos privados.

La programación incluirá, además, una feria de emprendimientos en alianza con Memorias Colombia, fundación de excombatientes de la localidad de La Candelaria; una estampatón, donde el público podrá llevar su camiseta y estamparla por 10.000 pesos ; y una intervención de pintura en vivo y arte graffiti a cargo de Mat Creativo (SIC), fortaleciendo el cruce entre música, memoria, economía cultural y artes visuales.

El día anterior al festival, el 28 de febrero, se realizará un Meet & Greet en Fátima Hostels, reconocido hostal de La Candelaria, donde los fanáticos del festival podrán asistir a tomarse fotos con sus artistas favoritos, así como disfrutar de un pequeño show acústico realizado por la agrupación Triciclo Circus Band.

Como parte central del festival, El Punto Ska lanzará su videoclip ‘Sweet Loretta’ en La Media Torta. Además, la banda llegará al evento tras estrenar su nuevo sencillo “Babylon” en el marco de las Ska Punkie Reggae Parties, una colaboración en versión rap junto a Desorden Social Rap, reafirmando el espíritu colaborativo y experimental de su proyecto.

*Más información en el Concierskazo Fest versión Instagram.