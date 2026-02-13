Evento

Concierskazo Fest 2026: este festival internacional gratuito mezcla ska, circo, teatro y artes gráficas

Desde las 11 a.m. del 1 de marzo, en La Media Torta se celebra a La Candelaria y al arte, alrededor de una feria imperdible y la música de Triciclo Circus Band (México), El Punto Ska, La Real Skademia, Breska, La Raska y Skartone.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Arcadia
13 de febrero de 2026, 11:46 a. m.
El Punto Ska lanzará su videoclip 'Sweet Loretta' en La Media Torta. Y si lo hace es porque está detrás de toda esta iniciativa y de impulsar la cultura de La Candelaria.
El Punto Ska lanzará su videoclip 'Sweet Loretta' en La Media Torta. Y si lo hace es porque está detrás de toda esta iniciativa y de impulsar la cultura de La Candelaria. Foto: Concierskazo Fest / A.P.I.

Bogotá no frena la marcha en ofrecer nuevas apuestas musicales. Por eso, pronto vivirá una nueva experiencia cultural: El Concierskazo Fest 2026, un festival internacional gratuito que une ska, teatro y artes gráficas en un solo escenario. El evento tendrá lugar el domingo 1 de marzo de 2026 en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, en la que será una jornada continua de 8 horas de programación, desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y entrada libre hasta completar aforo.

My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”

Esta será su primera edición en formato festival, porque el Concierskazo despegó en 2024, a través de seis fechas, bajo el nombre El Concierskazo de El Punto Ska, realizadas en distintos espacios de Bogotá. Esa ocasión, la agrupación El Punto Ska propuso un formato híbrido que mezclaba música en vivo y teatro. Así pues, eso que comenzó como un show protagonizado por la banda y un DJ hoy evoluciona hacia un festival de gran formato, ampliando su propuesta artística, su duración y su impacto cultural.

La Media Torta será escenario de 8 horas de fiesta ska el domingo 1 de marzo.
La Media Torta será escenario de 8 horas de fiesta ska el domingo 1 de marzo. Foto: Concierskazo Fest / A.P.I.

El festival es posible gracias a un hecho puntual: El Punto Ska se llevó la Invitación Cultural ¡Arma tu festival! Eventos artísticos en los Escenarios Móviles o en el Teatro al Aire Libre La Media Torta – IDARTES 2025; así, El Concierskazo Fest 2026 entró a hacer parte de la programación oficial del escenario, garantizando el acceso gratuito para el público (hasta completar aforo, claro está).

El evento también cuenta con el respaldo de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), tras ganar la convocatoria Más Cultura Local para la producción y circulación de agentes artísticos, culturales y creativos en La Candelaria. Esto es resultado del trabajo realizado por la agrupación en esta localidad de manera independiente desde 2019. Con estas alianzas y trabajos público-privados se fortalece el alcance territorial y comunitario en la localidad de La Candelaria.

Arcadia

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

Arcadia

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

Cine

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

Televisión

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

Arcadia

El festival ‘Don’t Let Daddy Know’ llega por primera vez al país, con Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ

Arcadia

La Berlinale inicia una edición 2026 que busca defender “la libertad artística” en medio de las tensiones

Arcadia

Katatonia y Moonspell tocarán en marzo en Bogotá: las invasiones se acercan con su melancolía oscura

Gente

Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Arcadia

My Chemical Romance en Bogotá: TransMilenio implementa plan de movilidad especial para el concierto en el Vive Claro

Bogotá

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Katatonia y Moonspell tocarán en marzo en Bogotá: las invasiones se acercan con su melancolía oscura

En cuanto a su programación musical, El Concierskazo Fest 2026 reunirá a Triciclo Circus Band (México), El Punto Ska, La Real Skademia, Breska, La Raska y Skartone. La jornada se complementa con la participación de los selectores Big Dirty Beat, Christine Killer y Black Rooster Selectah, y una curaduría pensada para ofrecer una experiencia continua, diversa y de alta calidad para los públicos que siguen el ska y sus cruces con otras expresiones urbanas.

YouTube video q-SnJ4ZSVpA thumbnail

Los presentadores de El Concierskazo Fest serán Diana ‘Amaranta’, gestora cultural y bailarina bogotana, e Iván Samudio, periodista, locutor y podcaster, fanático del ska bogotano, director de Anti*Cast (podcast) y 4LT3R (único programa radial en FM dedicado al ska, al punk y al hardcore).

Más allá de la música, el festival propone una experiencia cultural integral abierta a todo el público bogotano que vibra con el ska, el reggae, la música circense, el balkan, entre otros géneros.

El Concierskazo Fest apuesta por una magnitud similar a la que tuvo el Ska Para Todos Fest 2022, realizado también en La Media Torta y que congregó a más de 2.500 asistentes. En ese sentido, este festival se consolida como la nueva apuesta gratuita de gran formato de estos procesos culturales, en un contexto donde otros festivales históricos del género han pasado a modelos privados.

YouTube video 0I9T3qAA1Xs thumbnail

La programación incluirá, además, una feria de emprendimientos en alianza con Memorias Colombia, fundación de excombatientes de la localidad de La Candelaria; una estampatón, donde el público podrá llevar su camiseta y estamparla por 10.000 pesos ; y una intervención de pintura en vivo y arte graffiti a cargo de Mat Creativo (SIC), fortaleciendo el cruce entre música, memoria, economía cultural y artes visuales.

‘Don’t Let Daddy Know’ llega por primera vez al país, con Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ

El día anterior al festival, el 28 de febrero, se realizará un Meet & Greet en Fátima Hostels, reconocido hostal de La Candelaria, donde los fanáticos del festival podrán asistir a tomarse fotos con sus artistas favoritos, así como disfrutar de un pequeño show acústico realizado por la agrupación Triciclo Circus Band.

YouTube video P81rfakltL8 thumbnail

Como parte central del festival, El Punto Ska lanzará su videoclip ‘Sweet Loretta’ en La Media Torta. Además, la banda llegará al evento tras estrenar su nuevo sencillo “Babylon” en el marco de las Ska Punkie Reggae Parties, una colaboración en versión rap junto a Desorden Social Rap, reafirmando el espíritu colaborativo y experimental de su proyecto.

*Más información en el Concierskazo Fest versión Instagram.

Más de Arcadia

'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la nominada al Óscar y al BAFTA Margot Robbie junto al nominado al BAFTA Jacob Elordi.

Cinco cosas sobre ‘Cumbres borrascosas’, la nueva y polémica adaptación del libro de Emily Brontë

Alternativa Film Festival se anuncia para 2026 en Medellín.

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

El Punto Ska realizará el lanzamiento de su videoclip 'Sweet Loretta' en el escenario de La Media Torta.

Concierskazo Fest 2026: este festival internacional gratuito mezcla ska, circo, teatro y artes gráficas

‘El botín’ en Netflix

‘El botín’ ya es la película más vista del año superando los 100 millones de vistas en Netflix; conozca el talento paisa que hay detrás

Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis.

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

El festival ‘Don’t Let Daddy Know’ llega por primera vez a Colombia, con Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ.

El festival ‘Don’t Let Daddy Know’ llega por primera vez al país, con Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ

ROSEBUSH PRUNING, la más reciente película de Karim Aїnouz (Motel Destino, Firebrand, Invisible Life), ha sido seleccionada en competencia por el Oso de Oro en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, luego de ser anunciada oficialmente dentro de la competencia oficial.

La Berlinale inicia una edición 2026 que busca defender “la libertad artística” en medio de las tensiones

Katatonia viene en 2026

Katatonia y Moonspell tocarán en marzo en Bogotá: las invasiones se acercan con su melancolía oscura

My Chemical Romance en el Vive Claro de Bogotá, Febrero 10, 2026. La primera visita de estos reyes del emo no decepcionó a nadie. Foto: Esteban Vega La-Rotta

My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”

Oración por los médicos, enfermeros y demás personal de salud.

La poderosa oración para pedir por la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes

Noticias Destacadas