¿Cuál es el arcángel de la abundancia y prosperidad?

Oración al arcángel Uriel por abundancia

Arcángel San Uriel, tú que eres la luz de Dios y siempre combates las tinieblas y la oscuridad, ruego que me regales abundancia y prosperidad. Haz que el dinero no vuelva a ser una necesidad en mi vida.

Oración para la prosperidad

Comprendes que las malas energías me han conducido al horrible valle de la desesperación, en el cual me he encontrado con la tristeza y la pobreza. Pero sé que tú me salvarás, porque siempre eres generoso conmigo.